La llegada de GTA 6 se convirtió en un acontecimiento que excede el universo de los videojuegos. La expectativa por la nueva entrega de la franquicia generó una reacción internacional, con seguidores que buscan distintas alternativas para acceder al título antes que otros usuarios.

Durante la conversación con RDC por +Perfil, el economista Marcelo Molina remarcó la dimensión del lanzamiento y el reconocimiento que recibió incluso de figuras ajenas a la industria. “Muchos dicen que es un antes y un después en la industria este juego”, afirmó. En ese sentido, mencionó el elogio de Elon Musk, quien aseguró haberse quedado impresionado por el trabajo realizado.

La expectativa global por el lanzamiento de GTA 6

El fenómeno también se refleja en el comercio. “Acá ya está en venta en los supermercados”, comentó Molina, al describir la presencia del videojuego en los puntos de venta. La conversación permitió dimensionar la expectativa que rodea a una producción que se convirtió en uno de los grandes acontecimientos del entretenimiento digital.

La repercusión alcanza a distintos mercados, entre ellos Argentina, Colombia y México, donde los fanáticos esperan su llegada para PlayStation 5.

El precio y las características del videojuego más esperado

Uno de los aspectos que también llamó la atención durante el intercambio fue el valor comercial del título. En la entrevista se mencionaron cifras aproximadas de 100 dólares y 76 euros, referencias que reflejan el costo que deberán afrontar los usuarios para acceder al lanzamiento.

Consultado sobre las características del juego, Molina reconoció que se trata de un producto complejo. “Es bastante complejo el tema”, respondió ante la pregunta sobre su funcionamiento y sus distintas modalidades.

La conversación también abordó la posibilidad de que se trate de un mundo abierto, una característica que permite explorar escenarios y desarrollar distintas actividades dentro del entorno virtual.

Más allá de los detalles técnicos, el eje estuvo puesto en el impacto cultural y comercial de GTA 6. La expectativa llegó incluso a modificar rutinas: se mencionó que en España se registró un récord de solicitudes de vacaciones para coincidir con el lanzamiento.

Así, el videojuego se consolida como un fenómeno que trasciende las pantallas y demuestra la capacidad de la industria del entretenimiento digital para movilizar audiencias, generar consumo y despertar una expectativa global.

De qué trata GTA 6: una historia de crimen y mundo abierto

GTA 6 transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y tiene como escenario principal a Vice City, una ciudad basada en Miami. La historia sigue a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se ve envuelta en una conspiración criminal después de que un trabajo aparentemente sencillo sale mal.

Como en otras entregas de la franquicia, el videojuego propone un mundo abierto en el que los jugadores pueden recorrer distintas ciudades y paisajes, participar en actividades, completar misiones y tomar parte en situaciones vinculadas con el crimen, la acción y la vida urbana.