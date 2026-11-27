La confirmación de Luiz Carlos Trabuco como futuro ministro de Economía modificó el escenario financiero y político de Brasil. La decisión del presidente Lula da Silva generó una reacción favorable en los mercados y alteró los planes de los sectores vinculados al bolsonarismo.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó el impacto de la designación y describió el cambio de clima entre los actores financieros. Sin embargo, advirtió que la mejora en los indicadores económicos no implica una transformación del humor social en Brasil.

La designación de Trabuco y el cambio de clima en los mercados brasileños

Gosman describió el cambio de escenario a partir de la reacción de los mercados: "Efectivamente, el ambiente cambió en forma radical y esto se ve a través de dos cosas. El ambiente, digamos, de los mercados, tanto financiero como bursátil". Sin embargo, aclaró que "no es que el ambiente popular se haya transformado".

Uno de los indicadores que reflejó el cambio fue la cotización del dólar, que llegó a superar los seis reales el lunes anterior y luego retrocedió hasta los 5,53 reales.

Para la periodista, la elección del futuro ministro permitió desactivar una situación de presión financiera y política que se había intensificado durante los primeros días de la semana. Describió ese escenario como "realmente como un caos financiero" y sostuvo que no se trataba de un fenómeno casual: "Era un caos que venía no sólo para presionar a Lula, sino que venía también con este proyecto".

Según su análisis, el sector financiero habría preferido una eventual llegada de Flavio Bolsonaro al poder, debido a las promesas que había realizado a los mercados. "Entonces, esta realidad fue la que de hecho lo llevó a Lula a dar vuelta a la taba, se dice así, dar vuelta a la taba, justamente designando a Trabuco", explicó Gosman.

La decisión se oficializó después de que el banquero aceptara el ofrecimiento presidencial. "Esto se concretó ayer a la noche, se oficializó ayer a la noche, en cuanto Trabuco dijo, sí, me animo, me animo", relató.

Trabuco genera confianza entre empresarios y sectores financieros

La designación del banquero también fue interpretada como una señal de confianza para distintos sectores económicos. "Al haber elegido a Trabuco, eligió un equipo económico que inspira confianza arriba y en el medio", afirmó Gosman.

La periodista agregó que esa confianza alcanza "tanto en el sector industrial, como lo sería también en el sector financiero". También destacó que algunos medios brasileños calificaron la decisión presidencial como una maniobra política especialmente inteligente. "Les aviso que esto no lo digo yo, lo dicen los medios brasileños", aclaró.