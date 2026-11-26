En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por la pantalla de +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó la posibilidad de que Luiz Carlos Trabuco, uno de los principales directivos del banco Bradesco, asuma el Ministerio de Economía de Brasil a partir del próximo año. La posibilidad de su llegada al cargo generó una reacción favorable en los mercados.

Gosman repasó la trayectoria del banquero, su formación académica y sus orígenes familiares, y destacó el vínculo personal que mantiene con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También comparó la posible designación con el antecedente de Henrique Meirelles, quien presidió el Banco Central durante el primer gobierno de Lula.

Quién es Luiz Carlos Trabuco, el banquero que podría sumarse al gobierno de Lula

“Luiz Carlos Trabuco fue, tomó todos los cargos habidos por haber en Bradesco, que es el segundo gran banco brasileño, después de otro que es Itaú”, señaló Eleonora Gosman. Actualmente, ocupa la presidencia del Consejo de Administración de la entidad, luego de desarrollar buena parte de su carrera dentro de la institución.

La periodista destacó también su formación académica: “Lo interesante es que es licenciado en filosofía y letras, es licenciado, pero en filosofía, no en letras, y posgrados posteriores hechos en la Universidad de San Pablo, en la UPI, muy conocida esa universidad”.

A diferencia de lo que podría suponerse por su trayectoria, Trabuco no proviene de una familia acomodada. Según contó Gosman, “no proviene de una familia rica, sino todo lo contrario, es hijo de un camionero con una empleada de servicio”.

El vínculo entre Trabuco y Lula y el antecedente de Henrique Meirelles

Para Gosman, la relación personal entre el banquero y el presidente brasileño es un elemento importante para entender la posible designación. “Creo que aspira más que eso, y en ese sentido es muy factible que acepte, a pesar de que acá dicen que no, es muy factible que acepte. Entre otras cosas porque es muy amigo de Lula”, afirmó en +Perfil.

La corresponsal explicó que ambos comparten una historia de ascenso social: “Porque tienen el mismo origen y ambos llegaron al tope de lo que socialmente podían aguardar”.

En ese contexto, comparó la posible incorporación de Trabuco con la experiencia de Henrique Meirelles, quien fue designado presidente del Banco Central durante el primer gobierno de Lula, en 2003.

“Fue el mejor presidente del Banco Central que pudo tener Lula”, sostuvo Gosman sobre Meirelles, a quien atribuyó un papel destacado en la orientación económica del país y en la capacidad del gobierno brasileño para atravesar la crisis financiera internacional de 2008 y 2009.

La periodista consideró que aquella experiencia explica parte de las expectativas actuales: “Trabuco es, como dicen acá, el sueño de Lula”. Y agregó: “Fue realmente una cosa muy excepcional, y eso tiene que ver con que tengas gente muy preparada al lado tuyo. No basta con ser economista, para mi impresión”.