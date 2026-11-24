La reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia generó una fuerte controversia en Estados Unidos. En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Norman Powell analizó las repercusiones de la decisión, que tuvo una recepción favorable entre los trabajadores de la compañía, pero despertó críticas tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata por la intervención del presidente Donald Trump.

El regreso de Huang también puso a la empresa bajo la lupa del Congreso y abrió un nuevo frente de investigaciones legislativas. “Las críticas en contra de lo que ha hecho Donald Trump de influir para que Huang vuelva a Nvidia son muy fuertes tanto de los republicanos como de los demócratas porque consideran que el gobierno no tiene que meterse en asuntos empresariales y menos en una empresa de la envergadura de Nvidia que cotiza en la bolsa de Nueva York”, explicó Powell.

La intervención de Trump pone a Nvidia en el centro de las investigaciones

Según Powell, la decisión presidencial abrió un nuevo capítulo en las investigaciones legislativas y elevó la prioridad del caso para los congresistas. “La intervención del presidente Trump para restituirlo a Jensen ha abierto también un nuevo frente en las investigaciones del congreso”, señaló.

El periodista indicó que los demócratas ya tenían previsto examinar a Nvidia y a su conducción cuando asumieran el control en enero. Sin embargo, el papel personal de Trump modificó el alcance de esas investigaciones.

“Sin embargo el papel personal de Trump en esta iniciativa para restituir a Huang como director ejecutivo ha elevado este asunto a mucho más arriba situando a la empresa en lo más alto de las prioridades de las investigaciones de los legisladores y han convertido también al presidente en objeto de escrutinio”, afirmó.

Las maniobras detrás del regreso del ejecutivo

Powell sostuvo que la intervención presidencial incluyó gestiones realizadas fuera de la exposición pública. “El presidente Trump llevó a cabo una serie de maniobras extraordinarias como ha trascendido maniobras que se realizaron entre bastidores para lograr la restitución de Jensen Huang”, relató.

De acuerdo con su explicación, el proceso comenzó después de que el director ejecutivo renunciara el 12 de noviembre, en medio de informaciones sobre sus relaciones sentimentales, incluida una con una presunta espía china vinculada a la empresa Megaspeed.

La apuesta de Trump por la inteligencia artificial y el mercado bursátil

El periodista también explicó que Trump consideraba estratégica la continuidad del ejecutivo al frente de Nvidia por el peso de la compañía en el desarrollo de la inteligencia artificial y la competencia tecnológica con China.

“El presidente ha apostado al crecimiento económico de la nación a la inteligencia artificial y a él le preocupaba la salida de Huang”, sostuvo Powell.