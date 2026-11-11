RDC: las automotrices chinas ganan terreno en Brasil y retrocede el histórico intercambio con Argentina

Las exportaciones de vehículos desde Brasil hacia la Argentina registraron una caída del 28,3% en octubre respecto del mismo mes del año pasado. Sin embargo, el retroceso no responde exclusivamente a la contracción del consumo argentino, sino también a un cambio en la dinámica comercial de la región: el avance de China en el mercado automotor brasileño.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por + Perfil, la periodista especializada en información internacional Eleonora Gosman explicó que “China ha ocupado un lugar de la Argentina en el mercado brasileño”. La especialista analizó cómo el crecimiento de las automotrices chinas modifica el intercambio industrial entre ambos países.

El avance de China en el mercado automotor de Brasil

La periodista recordó que Argentina y Brasil desarrollaron, en el marco del Mercosur, un régimen de complementación industrial basado en la fabricación de autopartes y vehículos. Las terminales automotrices instaladas en ambos países distribuían sus procesos productivos: algunas piezas se fabricaban en territorio argentino y otras en Brasil, para luego comercializar los vehículos terminados en ambos mercados.

“Argentina y Brasil, por el tema del Mercosur, hicieron un régimen de intercambio de autopartes, de fabricación nacional”, precisó Gosman. Ese modelo, impulsado principalmente por compañías europeas y estadounidenses que instalaron plantas industriales en la región desde la década de 1960, comenzó a perder protagonismo frente a la oferta de vehículos chinos.

“¿Quién sustituyó este intercambio que estaba como muy asentado en el Mercosur? China, lisa y llanamente China”, sostuvo Gosman, al citar los datos de Anfavea, la asociación brasileña de fabricantes de vehículos automotores.

El impacto sobre la producción y el empleo argentino

La especialista advirtió que el fenómeno no se limita a una modificación de los proveedores comerciales, sino que tiene consecuencias sobre la estructura productiva regional. Según explicó, los vehículos chinos que ingresan a Brasil pueden llegar completamente ensamblados, sin generar el mismo nivel de integración industrial que caracterizaba al intercambio entre Argentina y Brasil. “Esto está en retroceso”, resumió al describir la pérdida de peso del esquema de complementación automotriz.

En ese sentido, Gosman remarcó que la situación representa un problema para la industria nacional y sus trabajadores: “Es grave para lo que es la industria automóvil, pero no solamente para eso. Es grave también para la producción en nuestro país y para los empleos en nuestro país”.

Durante la entrevista también se abordó la dificultad para renovar el transporte público argentino. Como ejemplo, se mencionó la diferencia de costos entre colectivos eléctricos chinos, valuados en unos 80.000 dólares, y unidades de características similares fabricadas en Argentina, cuyo precio rondaría los 200.000 dólares.

Consultada sobre las restricciones que dificultan la importación de estos vehículos, Gosman fue contundente: “La limitación se llama imposibilidad de transferir dólares”.