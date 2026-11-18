Las apuestas deportivas online dejaron una profunda huella en la economía de los hogares brasileños y se convirtieron en un problema difícil de revertir, incluso después de las restricciones impuestas en el país. La corresponsal Eleonora Gosman advirtió que las llamadas bets provocaron un fuerte impacto financiero y contribuyeron al endeudamiento de millones de familias.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista describió la magnitud del fenómeno y reveló que los brasileños gastaron 40.000 millones de reales durante los primeros siete meses del año, una cifra equivalente a aproximadamente 9.000 millones de dólares. “Las bets fueron un cáncer realmente, un cáncer que es muy difícil de controlar”, afirmó.

Las familias brasileñas gastaron US$ 9.000 millones en apuestas

Gosman explicó que el problema no se limita a la existencia de plataformas clandestinas o a las dificultades para controlar las actividades prohibidas, sino que también está relacionado con las consecuencias económicas que dejaron las apuestas legales. Según detalló, durante el año anterior el gasto había alcanzado los 60.000 millones de reales, lo que evidencia la dimensión que adquirió esta actividad.

La periodista también señaló que una parte importante de los ingresos familiares terminó destinada a cubrir las obligaciones financieras generadas por las apuestas. “Casi el 30% de los ingresos familiares estaban justamente destinados al pago de los intereses y deudas contraídas por las bets”, sostuvo.

En ese sentido, relacionó el fenómeno con otro indicador preocupante de la economía brasileña: el elevado nivel de endeudamiento de la población. “Te acordás que hablamos que casi el 80% de la población brasileña está endeudada y sigue endeudada, todavía no se ha resuelto del todo”, recordó durante la entrevista.

“Es muy difícil de controlar”: la herencia de las apuestas online

La corresponsal también mencionó que las empresas del sector llegaron a movilizar alrededor de 350.000 millones de reales, equivalentes a unos 80.000 millones de dólares, según su estimación durante la conversación. Para dimensionar el impacto, explicó que los gastos de las familias representaron aproximadamente el 0,7% de sus ingresos brutos disponibles, de acuerdo con los datos que citó.

Las cifras mencionadas fueron elaboradas sobre la base de información del Banco Central de Brasil y del Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para el Desarrollo. Para Gosman, estos indicadores permiten entender por qué las apuestas se convirtieron en un problema económico y social que excede la actividad de las propias empresas.

“Hay una incapacidad evidente. Algunos podrán, pero son una minoría”, señaló al referirse a las dificultades de los hogares para afrontar las deudas acumuladas. Además, advirtió que las restricciones no eliminan automáticamente los efectos de una actividad que ya tuvo una fuerte penetración en la sociedad.

La ludopatía y la publicidad en los juegos digitales

Durante la conversación también surgió el debate sobre la diferencia entre las apuestas deportivas y los videojuegos tradicionales. El conductor Jorge Elías aclaró que los juegos de entretenimiento, como los de PlayStation, no implican necesariamente apostar dinero, aunque Gosman manifestó su desconfianza frente a las nuevas modalidades digitales.

La periodista puso el foco especialmente en la publicidad que aparece dentro de estas aplicaciones y juegos. “Mientras tanto, en esos juegos se pasan avisos”, advirtió, y explicó que los usuarios pueden terminar comprando productos o servicios que se promocionan en las pantallas.

“La tendencia de alguien que tiene más o menos ingresos garantizados es comprarlos, es comprar lo que te muestran”, sostuvo. Y cerró con una advertencia sobre el consumo digital: “Nada es gratis en este mundo, Jorge, nada”.