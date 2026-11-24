El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en las Islas Malvinas, quedó bajo cuestionamiento por sus posibles consecuencias sobre la fauna y las reservas naturales del archipiélago. En su columna por Ronda de Corresponsales, en +Perfil, el periodista Enrique Zattara analizó un informe de la organización Falkland Conservation que advierte sobre los riesgos ambientales de la iniciativa.

Zattara destacó la relevancia de la publicación y señaló que el diario británico The Guardian viene difundiendo artículos que abordan el conflicto por Malvinas desde perspectivas que se apartan del discurso predominante en el Reino Unido. Entre ellos, mencionó un documento elaborado por una organización integrada por residentes de las islas y ciudadanos británicos que cuestiona directamente el desarrollo petrolero.

Malvinas: alertan por el impacto de Sea Lion sobre especies protegidas

“En este caso destaca particularmente un informe de una organización que está basada allí, de residentes de las Islas Malvinas, o sea, de ciudadanos británicos, que se llama Falkland Conservation y que realizó un informe donde ataca al proyecto petrolero Sea Lion”, explicó.

El estudio, dirigido por el investigador Alistair Baylis, advierte sobre los riesgos que la explotación petrolera podría representar para especies de gran importancia ecológica.

Zattara detalló la relevancia de la biodiversidad del archipiélago y reprodujo algunos de los datos incluidos en el informe: “El archipiélago alberga unas reservas naturales importantísimas que comprenden, por ejemplo, las tres cuartas partes de la población mundial de albatros de ceja negra, la mitad de la población de priones de pico delgado y de una especie particular de pingüinos”.

Según la organización, estas poblaciones podrían quedar seriamente comprometidas por el desarrollo del emprendimiento. “Todo esto se vería en grave riesgo”, resumió el periodista al describir las conclusiones del documento.

Cuestionan los estudios de impacto ambiental de las petroleras

Otro de los puntos centrales del informe es la antigüedad de los estudios ambientales utilizados para respaldar el proyecto. Falkland Conservation acusa a una de las empresas involucradas de basar sus evaluaciones en investigaciones realizadas hace más de dos décadas.

“Se están basando todos sus informes de impacto ambiental, lo están basando en informes de hace más de 20 años que, según su denuncia, no tienen realmente validez en la actualidad”, señaló Zattara.

La organización sostiene que una evaluación ambiental debería contar con información científica reciente. En ese sentido, el periodista explicó que, según el planteo de los conservacionistas, “un estudio de impacto ambiental no debería hacerse, según esta organización científica y conservacionista, con menos de cinco años de estudio”.