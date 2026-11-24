El mercado financiero brasileño atravesó una jornada de fuerte volatilidad, con el dólar por encima de los seis reales y un nivel récord que encendió las alarmas sobre la economía del país. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó la reacción de los inversores y los factores políticos y económicos que influyeron en la cotización de la moneda brasileña.

“Efectivamente hubo una furia del mercado, yo te diría que casi descontrolada, que ocurrió ayer”, describió Gosman al analizar la reacción financiera. La corresponsal explicó que el dólar llegó a superar los seis reales, una cotización inédita hasta ese momento, luego de que los mercados reaccionaran negativamente a la posibilidad de que Flávio Bolsonaro llegara a la presidencia.

El plan de ajuste de Lula recibió un amplio respaldo en el Congreso brasileño

Según señaló Gosman, el malestar financiero había crecido después de que los mercados vieran con buenos ojos la posibilidad de que Flávio Bolsonaro llegara a la presidencia. “La derrota de Flávio Bolsonaro no le estalló bien y eso fue, o produjo, lo que vino posterior, un creciente mal humor y una creciente devaluación del real”, afirmó.

La periodista identificó dos factores que permitieron revertir el escenario. El primero fue la aprobación del plan de ajuste económico impulsado por el gobierno brasileño.

La iniciativa había obtenido el respaldo del Senado la semana anterior y luego recibió la aprobación de la Cámara de Diputados, con una mayoría considerable. “Con 353 diputados a favor y cuando sólo hacen falta unos 257 diputados. O sea que fue una votación muy masiva y un respaldo claro y preciso a Lula da Silva”, explicó Gosman.

No obstante, la periodista advirtió que el escenario parlamentario podría modificarse a partir del próximo año: “Claro que hay que entender que este no es el mismo Congreso que va a estar a partir del primero de enero”.

Y agregó: “Ese es otro Congreso, ahí, digamos, las cosas se van a plantear de distinta manera”.