El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó la ley del 5x2, que establece un esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso, durante un acto realizado en el Palacio del Planalto. La firma del decreto se produjo en medio de las tensiones que atraviesa su administración por el ajuste fiscal y las críticas de sectores de izquierda que cuestionan las medidas económicas del Gobierno.

La periodista Eleonora Gosman analizó el alcance de la nueva normativa en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y explicó que contempla dos alternativas de carga horaria: 40 o 44 horas semanales. En ambos casos, los dos días de descanso no pueden utilizarse para actividades laborales, por lo que quienes mantengan el esquema de 44 horas deberán extender sus jornadas durante algunos días de la semana.

Lula buscó contrarrestar las críticas por el ajuste fiscal

Más allá de la promulgación de la ley, Gosman interpretó que el acto también tuvo una dimensión política. Lula buscó contraponerse a los cuestionamientos que viene recibiendo su gobierno, particularmente de sectores de izquierda que rechazan el ajuste fiscal impulsado por la administración brasileña.

La periodista recordó que el recorte previsto alcanza los 60.000 millones de reales, una cifra significativa que generó resistencias incluso entre antiguos aliados del presidente. Según relató, algunos de esos sectores llegaron a acusarlo de promover un fraude electoral a partir de las medidas de austeridad.

En ese escenario, Lula reconoció las presiones que recibe desde distintos sectores. Por un lado, el mercado financiero reclama medidas económicas; por otro, la izquierda cuestiona el rumbo fiscal. El mandatario sostuvo que no quería ceder ante las exigencias del mercado financiero, en un contexto de fuertes disputas sobre la orientación económica de su gestión.

“Cada ministerio tendrá un ministro nombrado por mí cuando yo quiera”

Otro de los momentos destacados del discurso estuvo relacionado con la conformación del próximo gabinete. Lula dejó en claro que no tiene previsto anticipar cuándo realizará los cambios ministeriales y que la decisión dependerá exclusivamente de sus tiempos políticos.

“No estoy obligado a hacerlo ya”, afirmó el presidente, al referirse a la posibilidad de anunciar modificaciones en su equipo de gobierno. También fue contundente al señalar: “Cada ministerio de este país tendrá un ministro nombrado por mí cuando yo quiera, el día que yo quiera y la fecha que yo quiera”.

De acuerdo con Gosman, Lula incluso dejó abierta la posibilidad de que esos movimientos se produzcan durante este año o el próximo. Su mensaje fue acompañado por una definición que resumió su postura frente a las especulaciones: “No tengo prisa”.