RDC: más de 31.000 productores agrícolas dejaron de pagar sus créditos y las acciones del Banco do Brasil cayeron un 8%

Más de 31.000 productores agrícolas de Brasil acumulan deudas que no pueden pagar y dejaron de cumplir con los créditos que tomaron en el Banco do Brasil. La situación encendió una señal de alarma en la entidad financiera, cuyas acciones registraron una caída del 8%, en medio de cuestionamientos por su rentabilidad y por la capacidad de cobro de los préstamos otorgados al sector.

La situación fue analizada por la periodista Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según explicó, la presidenta del banco, Tarciana Medeiros, salió a reclamar públicamente a los deudores y aseguró que la institución tiene abiertas las puertas para renegociar los compromisos pendientes.

El Banco do Brasil abrió la puerta a renegociar, pero hay productores que se niegan

Medeiros sostuvo que una parte de los grandes productores no muestra interés en saldar ni renegociar sus deudas. La declaración generó reparos en el sector agrícola, donde hubo cuestionamientos a la generalización de los incumplimientos y rechazo a la idea de que los productores no quieran pagar lo que deben.

“Hay un sector, sobre todo de los que son grandes, que son empresas, en realidad, en el agro”, explicó Gosman. La periodista señaló que no se trata necesariamente de productores individuales: algunas de esas compañías están integradas por personas que viven en grandes ciudades y no en establecimientos rurales.

La situación resulta llamativa porque, según el análisis de Gosman, el Banco do Brasil ofrece alternativas para refinanciar los créditos, pero algunos de los grandes deudores no quieren aceptar esa posibilidad. “Dicen que van a pagar, pero de otra manera”, indicó al describir la posición de ese segmento.

Récord de exportaciones y dificultades para cumplir con los créditos

Uno de los puntos que destacó la periodista es la contradicción entre el desempeño exportador del agro brasileño y las dificultades para afrontar las obligaciones financieras. “Hace tiempo que Brasil no exporta como ha exportado este año los productos del agronegocio y del ganado”, señaló.

Para Gosman, resulta sorprendente que, con ese nivel de ventas al exterior, haya productores que no puedan cumplir con los préstamos bancarios. Sin embargo, advirtió que no todos atraviesan la misma situación: los productores medianos y pequeños enfrentan un panorama más complejo y tienen menos margen para responder a sus compromisos.

El Banco do Brasil cumple un papel central en el financiamiento de la actividad rural. Gosman lo comparó con el Banco Nación o el Banco Provincia en Argentina, por su peso como prestamista del sector agrícola y por la participación de recursos provistos por el Estado federal en las líneas de crédito.

Las tasas de interés y el ajuste fiscal suman presión

El endeudamiento del campo se inscribe, además, en un contexto económico más amplio, marcado por las dificultades para reducir las tasas de interés. Durante el intercambio, Gosman señaló que el mercado financiero se resiste a que el Banco Central avance con una baja, un factor que también condiciona la capacidad de pago de empresas y familias.

A esa discusión se suma la presión sobre el gasto público. La periodista recordó que el gobierno presentó un recorte presupuestario de casi 60.000 millones de reales, equivalente a unos 15.000 millones de dólares, en respuesta a los pedidos de una reducción significativa del gasto para el próximo año.