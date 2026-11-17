Durante su columna en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman informó que OpenAI entregó sus modelos más avanzados de ciberseguridad a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en una iniciativa destinada a reforzar la protección de la alianza militar frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas.

“OpenAI acaba de informar que entregó sus modelos más avanzados de ciberseguridad a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, o sea, la OTAN, y que esto va a ayudar a la Alianza Militar a proteger su sede frente a las amenazas que cada vez son más sofisticadas”, señaló Gosman.

OpenAI y la OTAN: qué contempla el programa de ciberseguridad

Según explicó la periodista, la iniciativa se desarrolla a través de un programa denominado Daybreak, que permite a grandes empresas y organismos gubernamentales acceder a modelos avanzados de ciberseguridad.

“Este programa permite tanto a clientes corporativos, o sea, grandes empresas, como también a organismos gubernamentales acceder a los modelos más avanzados de ciberseguridad”, detalló en +Perfil.

Gosman también indicó que OpenAI trabaja junto con la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN y que la inteligencia artificial se utiliza para investigar actividades sospechosas, detectar vulnerabilidades e implementar soluciones.

“Bueno, dice también que está utilizando los modelos de inteligencia artificial para investigar actividades sospechosas. Exacto. Y detectar vulnerabilidades e implementar soluciones”, explicó.

Las 300 alertas y las dudas sobre sus resultados

Uno de los puntos que destacó Gosman fue el registro de 300 alertas vinculadas con la seguridad. Sin embargo, advirtió que la información difundida no permite conocer con precisión cuánto tiempo abarca ese registro ni qué resultados se obtuvieron.

“Pero tuvieron 300 alertas, y no se sabe qué resultado dio, y cuál fue la razón de esto, ¿no?”, planteó.

La periodista también mencionó que la tecnología podría contribuir a enfrentar amenazas de bombas enviadas por correo electrónico, en un contexto en el que, según indicó, cientos de escuelas recibieron falsas advertencias de ese tipo.