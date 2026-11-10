RDC: Palantir busca ampliar su acceso a los datos médicos de millones de británicos

La empresa tecnológica estadounidense Palantir busca ampliar su participación en la gestión de las bases de datos del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), una iniciativa que despertó fuertes cuestionamientos de asociaciones médicas y organizaciones civiles. El contrato vigente, firmado durante el gobierno de Rishi Sunak, alcanza los 330 millones de libras y contempla el manejo de información sanitaria de los pacientes.

Según explicó Enrique Zattara, en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, “esto significa tener acceso a una cantidad muy importante de datos de pacientes”. La preocupación radica en que la compañía también mantiene vínculos tecnológicos con organismos militares, entre ellos el ejército israelí y agencias de Estados Unidos.

Palantir busca ampliar el acceso a los datos del sistema de salud británico

El nuevo planteo de Palantir apunta a extender el acuerdo e incorporar las bases de datos de los servicios de primera asistencia. De concretarse, la empresa podría acceder a prácticamente la totalidad de las historias clínicas y de la información personal de los ciudadanos cubiertos por el sistema público de salud.

“Ya prácticamente se podría decir que Palantir podría asumir la totalidad de las historias médicas y, por tanto, también de los datos personales de todos los ciudadanos británicos”, advirtió el corresponsal.

Las presiones sobre el Gobierno laborista y el debate por la privacidad

Una investigación periodística reveló que el director de Palantir en el Reino Unido, Luis Mosley, mantuvo contactos reiterados con el entonces ministro de Salud, Wes Streeting, entre julio de 2025 y marzo de 2026, para impulsar la ampliación del contrato. Durante esos intercambios, la compañía habría defendido su aporte a la organización del NHS y a la reducción de los tiempos de espera para operaciones, mientras reclamaba incorporar nuevas bases de datos.

Zattara señaló que la actual ministra de Salud dejó abierta la posibilidad de mantener el acuerdo hasta que una empresa británica pueda desarrollar una alternativa tecnológica. “Un cambio de inteligencia artificial en una base de datos tan inmensa y tan importante como significa la del Sistema Nacional de Salud sería perjudicial en estos momentos”, habría argumentado la funcionaria.

Para el periodista, la situación es especialmente preocupante por la presión directa de una empresa privada sobre el Gobierno: “Esta noticia acerca de la presión directa que está haciendo la empresa tecnológica sobre el gobierno del Partido Laborista realmente es muy alarmante”.

El debate también excede el ámbito sanitario. Zattara advirtió sobre la creciente exposición de la información personal y el uso de datos obtenidos mediante dispositivos cotidianos. “La posibilidad de que una empresa privada tenga los datos de todos los ciudadanos a través del sistema de salud” plantea interrogantes sobre los límites de la privacidad.

Además, cuestionó la vigilancia asociada al uso de teléfonos móviles y la publicidad personalizada: “No es necesario que lo estés usando, sino que lo tenés encendido”. La controversia por Palantir vuelve así a poner en discusión quién controla los datos personales y hasta dónde puede llegar su utilización.