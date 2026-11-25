En una nueva entrega de Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó la campaña electoral española y puso el foco en un acto encabezado por Pedro Sánchez en Barcelona, marcado por gestos simbólicos hacia Cataluña. La actividad política se intensifica a medida que se acerca la votación, con actos, entrevistas y respaldos públicos al presidente.

Al describir el encuentro, Molina señaló: “Ya estamos cada vez más cerquita y bueno se multiplican los actos, se multiplican las entrevistas y vamos a ver qué pasó anoche en Barcelona porque básicamente fue un acto de Sánchez en Barcelona”. La atención estaba puesta en la reacción que tendría el mandatario al llegar a Cataluña y, especialmente, en el gesto que realizaría con la bandera catalana.

Puigdemont anunció que volverá a España el 12 de diciembre

El periodista recordó que la principal incógnita estaba relacionada con la llegada del mandatario a Cataluña: “La duda era qué iba a pasar cuando llegara a Cataluña”. Finalmente, Sánchez agitó la bandera catalana durante el acto. Molina describió el momento: “La duda estaba centrada no en lo que iba a decir, que más o menos es previsible, sino qué iba a pasar con la bandera y pasó algo con la bandera, pero no con la bandera española, sino con la bandera catalana”.

El encuentro también contó con el respaldo explícito de Joan Manuel Serrat, quien apareció en un video para expresar su apoyo al presidente español. Sobre ese acompañamiento, Molina señaló que “muchos artistas y muchas personalidades y muchos viejos barones del Partido Socialista están mostrando su apoyo a Pedro Sánchez”.

Otro de los acontecimientos políticos destacados fue la conferencia de Carles Puigdemont, quien anunció que regresará a España el próximo 12 de diciembre. Según explicó Molina, llegará al aeropuerto de Barcelona y será trasladado directamente al Parlamento, donde recibirá un homenaje institucional y retomará temporalmente su banca como diputado.

El dirigente independentista afirmó que vuelve “sin pedir permiso ni perdón” y “sin haber renunciado a nada y con la dignidad institucional”.

Molina también relató que Puigdemont proclamó el fracaso del Estado español en su intento de actuar contra él y recordó los nueve años de procedimientos judiciales que buscaron su extradición. “Y también proclamó el fracaso del Estado en su propósito contra él. Y repitió haber derrotado al Estado español y a la ultraderecha europea, recordando los nueve años de procedimientos judiciales que intentaron extraditarlo”, explicó en +Perfil.

El independentismo catalán prepara una nueva estrategia

Durante su conferencia, Puigdemont adelantó que el 17 de diciembre presentará en Bruselas una propuesta para actualizar la estrategia del independentismo catalán.

Molina también recordó que, días antes, el dirigente había publicado un poema dirigido a sus detractores: “También hace unos días, él, refiriéndose a toda la gente que estaba en contra de esta amnistía, publicó un poema que básicamente insinuó querer dar por el culo, ese era el texto del poema que mandó, a sus enemigos”.

Para el corresponsal, las declaraciones de Puigdemont dejaron abierta la posibilidad de que vuelva a intentar impulsar la independencia de Cataluña: “O sea, en ningún momento descartó que vuelva a intentar independizar a Cataluña”.