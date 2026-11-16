A menos de dos semanas de las elecciones en España, los principales partidos ajustan sus estrategias para conseguir mayorías en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista busca ampliar su llegada al electorado moderado, mientras que Vox intenta sostener su crecimiento y el Partido Popular procura disputar parte de sus votos.

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó los movimientos de campaña y destacó el cambio de tono de Pedro Sánchez, que volvió a reivindicar la bandera nacional y reforzó su exposición mediática para acercarse a los votantes de centro.

Pedro Sánchez busca el voto moderado y reivindica la bandera española

“Sobre todo donde más se notó fue en el Partido Socialista, en los actos del fin de semana, en los cuales, a ver, hay una especie de salida a la búsqueda del voto moderado”, explicó Marcelo Molina.

Según el periodista, Pedro Sánchez habló “en un tono muy conciliador con la clase media y con la clase, digamos, más moderada, que no le gusta ni un extremo ni el otro”. La novedad fue la reivindicación de la bandera nacional, un emblema que hasta ahora estaba asociado principalmente con la derecha española.

“En la España de hoy, blandir la bandera tiene mucho significado, y esto fue un cambio de estrategia”, sostuvo Molina. Durante el acto socialista, el símbolo fue presentado como “¡La bandera de la constitución española! ¡La bandera de la democracia! ¡La bandera de los derechos! ¡La bandera de la igualdad!”.

El periodista explicó que la bandera “era básicamente usada fundamentalmente por Vox, que en todos los actos van todos con las banderas españolas”. Incluso, advirtió que en algunas regiones, como Cataluña o el País Vasco, exhibirla puede generar conflictos.

La estrategia de Sánchez también incluye una mayor exposición mediática y un discurso centrado en la unidad y los vínculos personales. “Volvió a los bailes, volvió al amor, muchas entrevistas, prácticamente todos los días hay una entrevista en televisión”, describió Molina.

El objetivo, explicó, es llegar al debate televisivo del jueves con un mensaje conciliador. “Y claro, a ver, no hay mucho espacio para propuesta, porque digamos, no puede decir mucho que va a ser algunas cosas después que gobernaste ocho años, entonces trata de decir sí lo que hizo bien, y lo que, bueno, no pudieron por no tener esas mayorías, reclamando ahora sí el voto para tener esa mayoría”.

Vox llega a un techo y el PP busca disputar sus votos

Mientras el PSOE intenta ampliar su llegada al electorado moderado, Vox parece haber encontrado un límite en las encuestas. “Vox parece haber llegado a un techo, en las encuestas, si bien está casi duplicando en todas, evita a los medios, no quiere casi que su gente tenga entrevistas, y sienta su campaña exclusivamente en los actos”, señaló Molina en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El partido de extrema derecha volvió a colocar la inmigración en el centro de su discurso, aunque el periodista observó que intenta moderar su imagen: “Está otra vez con el tema de la inmigración, volviendo a ser Vox, pero de alguna manera lo maquilla y trata de ser un poco más moderado”.