En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Norman Powell analizó la primera cumbre de la historia entre los líderes de las tres principales potencias mundiales: Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. El encuentro duró aproximadamente 70 minutos y dejó una imagen de fuerte impacto político, aunque los primeros análisis señalaron la ausencia de resultados diplomáticos concretos.

“La primera cumbre de la historia entre los líderes de estas tres potencias mundiales ofreció una imagen impactante, pero los primeros análisis indican que no produjo avances diplomáticos muy evidentes”, explicó Powell. Los mandatarios se reunieron en un complejo turístico aislado, a orillas de un lago, alrededor de una mesa circular de dimensiones extraordinarias. Antes del encuentro, Trump intentó acercar posiciones y se refirió a Xi y Putin como sus amigos.

Armas nucleares, Ucrania e Irán: los temas que quedaron relegados

En sus declaraciones iniciales, los tres presidentes se presentaron como responsables de la seguridad internacional. Trump aseguró: “Estamos haciendo historia realmente”.

Entre los objetivos iniciales de la reunión figuraban las guerras en Ucrania e Irán y la necesidad de reducir los riesgos asociados a los arsenales nucleares.

Trump sostuvo que las tres potencias estaban en una posición privilegiada para discutir el desarme y la prevención de un conflicto nuclear. “Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una posición única para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en el planeta y al mismo tiempo disminuir el riesgo de que lleguen a utilizarse esas armas”, citó Powell.

Xi Jinping había señalado que el encuentro estaría centrado en promover la paz mundial, mientras que Putin afirmó que los tres países compartían la responsabilidad de mantener la paz internacional. Sin embargo, después de la reunión a puertas cerradas, los acuerdos quedaron concentrados en una agenda más limitada.

Naciones Unidas, combustibles fósiles y Corte Penal Internacional

Según detalló Powell, los mandatarios acordaron avanzar en tres asuntos: la reforma de las Naciones Unidas, el aumento del refinado de combustibles fósiles y la restricción del alcance de la Corte Penal Internacional.

El periodista describió la distancia entre las expectativas iniciales y los resultados: “Lo que se presentó como una histórica reunión trilateral terminó pareciendo poco más que una fugaz oportunidad para tomar fotografías”.