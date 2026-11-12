RDC: por qué Europa quedó afuera de las negociaciones de paz entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania

Estados Unidos negocia con Rusia y Ucrania, pero Europa sigue sin tener un lugar en la mesa. Las reuniones realizadas en Abu Dhabi dejaron como principal resultado anunciado la posibilidad de un intercambio masivo de prisioneros, aunque las diferencias sobre el territorio y las garantías de seguridad mantienen distante un acuerdo de paz. El corresponsal Juan Luis Francia analizó el escenario en diálogo con Jorge Elías para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y describió la exclusión europea como “un poco una humillación”.

Según explicó, Inglaterra, Francia y Alemania buscaron asumir un rol protagónico mediante el envío de armas y financiamiento, pero Washington todavía no les abrió la puerta a las negociaciones, pese a que también está en juego la seguridad del continente. Mientras tanto, las diferencias entre Moscú y Kiev siguen obstaculizando un entendimiento que permita poner fin a la guerra.

Putin rechaza la presencia de tropas europeas en Ucrania

Uno de los principales obstáculos para avanzar es la distancia entre las condiciones que plantea Moscú y las exigencias de Kiev. Rusia reclama que las tropas ucranianas abandonen la región de Donetsk, donde ocupa la mayor parte del territorio, mientras que Ucrania exige garantías de seguridad que impidan una nueva ofensiva rusa.

Francia señaló que el gobierno de Vladimir Putin también rechaza que, después de un eventual acuerdo de paz, haya tropas europeas o de otros países desplegadas en Ucrania. Tampoco acepta la posibilidad de desmilitarizar la zona fronteriza, dos alternativas que podrían formar parte de las garantías reclamadas por Kiev.

Aunque el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habría señalado que los europeos podrían ser incluidos, el corresponsal advirtió que Rusia no quiere su participación. Por ahora, el único avance concreto que trascendió de las reuniones en Abu Dhabi es un posible intercambio masivo de prisioneros.

Francia sostiene una postura de paz que, según el corresponsal, prolonga la guerra

Francia también enfrenta una contradicción entre su discurso diplomático y su apoyo militar a Ucrania. El corresponsal describió la postura del gobierno francés como una apuesta por la paz, pero condicionada a una victoria ucraniana: “A la paz, sí, vamos a la paz, pero con la victoria de Ucrania”.

Para Francia, esa posición contribuye a prolongar el conflicto, porque la Unión Europea continúa suministrando armas y financiamiento. La guerra se acerca a su quinto año y, según señaló, ya lleva más tiempo que la Primera Guerra Mundial. Además, mencionó una cifra de más de 400.000 soldados rusos muertos, que habría surgido de una filtración vinculada al ámbito de Defensa en Francia durante esa semana.

El corresponsal cuestionó especialmente que Ucrania siga poniendo los muertos mientras sus aliados aportan material bélico. “Vayan ustedes, continúen ustedes la guerra, nosotros les damos el material bélico”, resumió al describir esa dinámica.

Le Pen y Mélenchon plantean caminos opuestos sobre la guerra en Ucrania

El debate sobre la guerra también atraviesa la política francesa de cara a las próximas elecciones presidenciales. Según Francia, los dos candidatos que aparecen mejor posicionados para llegar a una segunda vuelta son Marine Le Pen, de extrema derecha, y Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa.

Le Pen anunció que, si gana, retirará el financiamiento a Ucrania a los seis meses de asumir. Esa postura generó preocupación en el gobierno y en sectores mediáticos franceses, que recordaron que el partido de la dirigente recibió en el pasado un préstamo de varios millones de euros por parte de Rusia.

Mélenchon, por su parte, propone negociar un acuerdo de paz y realizar un referéndum en los territorios ocupados para consultar a la población si quiere quedar de un lado o del otro. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, criticó esa alternativa porque considera que podría significar un respaldo a Rusia. Francia advirtió, sin embargo, que habría que analizar las condiciones de esa consulta y si contaría con fiscalización internacional.