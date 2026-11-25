En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el periodista Norman Powell analizó la propuesta de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles de hasta el 20% a productos provenientes de distintos socios comerciales, entre ellos China, Japón, la Unión Europea, India y Brasil.

Powell explicó que “la administración Trump propuso una serie de nuevos aranceles a las importaciones provenientes de decenas de países, incluidos China, Japón y los estados miembros de la Unión Europea”. La iniciativa representa una nueva escalada en la disputa comercial global y enfrenta obstáculos tanto en el Congreso estadounidense como en los tribunales.

China podría enfrentar aranceles de hasta el 40%

El periodista advirtió sobre las dificultades que enfrenta la medida dentro del propio país: “Esto supone una nueva escalada en una guerra comercial global que enfrenta obstáculos crecientes tanto en el Congreso de Estados Unidos como en los tribunales”.

Sobre los argumentos de la Casa Blanca, detalló: “La administración Trump justificó estas medidas como una respuesta a prácticas comerciales desleales, acusando a algunos de sus socios económicos más cercanos de sobreproducir ciertos bienes, perjudicar a las empresas estadounidenses y contribuir al aumento del déficit comercial de Estados Unidos”.

Uno de los principales focos de la medida es China. La propuesta contempla un gravamen del 20% sobre determinadas importaciones procedentes del país asiático. En ese sentido, Powell precisó: “La lista de aranceles recién anunciada incluye un gravamen del 20% sobre determinadas importaciones procedentes de China”.

Además, agregó: “La administración Trump indicó que este porcentaje podría aumentar hasta el 40% si Beijing no cumple con los términos de la tregua comercial acordada con Washington”.

La Unión Europea, India y otros socios también están alcanzados

La propuesta estadounidense no se limita a China. También incluye a los 27 Estados miembros de la Unión Europea y a otros socios comerciales.

“Asimismo, el gobierno de Trump propuso aranceles elevados para productos provenientes de 27 estados miembros de la Unión Europea y de otros socios comerciales, entre ellos Camboya, la India, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam”, explicó Powell en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El periodista remarcó que “algunos de estos gravámenes podrían alcanzar también hasta el 20%”.