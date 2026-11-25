En su columna en Ronda de Corresponsales (RDC), por la pantalla de +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a Brasil, una medida que abrió otro frente de tensión comercial entre ambos países.

Gosman aclaró que no se trata exactamente de nuevas sanciones, sino de un incremento de los aranceles vigentes. “Bueno, es que no sé si son sanciones exactamente. El tema es esto, es un aumento del arancel”, explicó. Entre los productos alcanzados mencionó el azúcar y los aviones fabricados por Embraer.

Los nuevos aranceles afectan al azúcar y a los aviones de Embraer

Uno de los aspectos que llamó la atención de la periodista fue la inclusión del azúcar entre los productos alcanzados por los nuevos gravámenes.

“Una cosa muy rara es que los aranceles que propone Estados Unidos tienen que ver con el azúcar crudo y refinado. ¿Por qué un nuevo arancel? No lo sé, porque no sé si realmente Estados Unidos tiene caña de azúcar. Esto es una cosa que desconozco y me encantaría que alguien me la aclare”, comentó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Sin embargo, uno de los puntos más sensibles para Brasil es el arancel del 10% aplicado a los aviones de Embraer. Gosman destacó la importancia internacional de la compañía y su presencia en el mercado aeronáutico: “Embraer no es la mayor fabricante de aviones de Brasil, es una de las grandes fabricantes de aviones del mundo”, afirmó.

Además, recordó que la empresa exportó sus aeronaves a numerosos mercados: “No olvidemos que ha exportado prácticamente a todo el mundo los aviones que es Embraer 190, que es un avión de larga distancia, o sea, puede cubrir distancias grandes, pero que tiene una cantidad limitada de pasajeros”.

Brasil y Estados Unidos: las negociaciones comerciales quedaron en suspenso

Para Gosman, las nuevas medidas complican el diálogo comercial que ambos países mantenían. Según explicó, el representante comercial estadounidense señaló que Estados Unidos evaluaba aumentar los aranceles para llevar a Brasil a la mesa de negociaciones. Sin embargo, la corresponsal cuestionó ese argumento: “Pero por lo que yo tengo entendido, estaba en la mesa de negociaciones”.

La periodista recordó que, en julio, Trump había aumentado un 20% los aranceles a Brasil y que, a partir de esa decisión, se había establecido una comisión bilateral para negociar las diferencias comerciales. “Ahora, nunca se dijo que esa comisión había cesado en funciones. Todo lo contrario”, sostuvo.