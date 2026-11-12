RDC: quién es Scott Colom y por qué su triunfo en Mississippi marca un hito para la política estadounidense

El candidato demócrata Scott Colom se impuso en una ajustada contienda electoral frente a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith y obtuvo una banca en el Senado de Estados Unidos por el estado de Mississippi. La victoria representa un acontecimiento histórico para la política estadounidense: será el primer senador negro de ese estado desde la era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil.

El resultado se confirmó después de varios días de recuento, debido a las demoras en el procesamiento de los votos por correo y los sufragios provisionales, conocidos localmente como votos bajo declaración jurada. Finalmente, la agencia Associated Press (AP) y la cadena CNN declararon ganador a Colom. La propia Hyde-Smith reconoció la derrota y se comunicó telefónicamente con el candidato demócrata para felicitarlo por el resultado.

Scott Colom ganó en Mississippi y se convirtió en el primer senador negro del estado desde la Reconstrucción

“Es la noticia política más importante del día, porque efectivamente sigue avanzando el recuento de votos lento en el estado de Mississippi, pero ya tenemos a un ganador importante: el candidato demócrata a senador Scott Colom”, destacó Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, al presentar el resultado electoral.

La victoria adquiere una dimensión particular por las características demográficas y políticas de Mississippi, un estado históricamente dominado por sectores conservadores blancos, pese a contar con el mayor porcentaje de población negra de Estados Unidos. “Esta ajustada victoria de Colom representa un cambio trascendental para Mississippi, un estado que durante generaciones ha estado controlado mayoritariamente por conservadores blancos”, explicó el corresponsal.

El impacto electoral y el retroceso republicano en el sur de Estados Unidos

El triunfo también tiene implicancias para el escenario político nacional. El resultado se suma al rechazo electoral que recibió Donald Trump en los comicios de mitad de mandato y fortalece la estrategia de sectores demócratas que consideran que el futuro del partido pasa por ampliar su presencia en los estados del sur.

Otro dato que refleja la magnitud del cambio es que Mississippi no elegía un senador demócrata desde 1947. La llegada de Colom al Congreso se convierte así en un acontecimiento excepcional para la historia política del estado.

El nuevo senador tiene 43 años, es fiscal y logró construir una coalición electoral apoyada especialmente en la numerosa comunidad negra de Mississippi. También capitalizó el descontento de los votantes por la situación económica y los errores políticos de Hyde-Smith durante su campaña para conseguir un segundo mandato completo.

“Colom logró capitalizar el apoyo de la numerosa población negra del estado, el descontento por la situación económica y los errores cometidos por la senadora saliente mientras buscaba su segundo mandato completo”, concluyó Powell.