En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que captó la atención de millones de espectadores en España y dejó una pregunta central: quién se impuso en el enfrentamiento.

“Bueno, el debate fue visto por mucha gente, fue muy importante, pero, a ver, el gran debate de siempre, ¿quién ganó? Obviamente depende de dónde estás parado, vas a decir que ganó uno o ganó otro”, explicó Molina. El periodista destacó que los candidatos mostraron estrategias muy diferentes durante el intercambio.

Feijóo fue agresivo y Sánchez eligió un perfil más reservado

“Un Feijóo muy, muy, muy agresivo, muy punzante, y un Sánchez llamativamente retraído, callado, y que en toda la noche no salió a responder ni a contestar nada”, describió Molina.

Según los analistas, la decisión de Sánchez respondió a su intención de atraer al electorado moderado. “Los analistas dicen que eso es básicamente porque está buscando el voto de los moderados, el voto de la izquierda ya lo tiene”, señaló el periodista.

El socialista abrió su intervención reconociendo errores de gestión. Para Molina, ese gesto tuvo inicialmente un efecto positivo: “Eso en un primer momento fue visto porque, bueno, era un síntoma de humanización”. Sin embargo, advirtió que el recurso perdió eficacia cuando Sánchez volvió a pedir disculpas: “Y ahí es donde ya quedó como un error porque muchas veces de esos errores y esos perdones fueron después de acusaciones de Feijóo”.

La amnistía y Puigdemont, en el centro de los cuestionamientos

La intervención de Feijóo estuvo atravesada por las críticas a la gestión de Sánchez, los escándalos políticos y la amnistía que permitió su investidura. Además, la aparición pública de Carles Puigdemont, con detalles sobre las negociaciones con el Gobierno español, condicionó el clima del debate.

“Sí, fue, digamos, un muy poco oportuno para el debate y para Sánchez, sobre todo que haya aparecido Puigdemont contando todos los detalles de cómo negoció esa amnistía y bueno, ese apoyo para que Sánchez pueda ser investido presidente”, analizó Molina.

Milei, Bolsonaro y la discusión sobre política internacional

Otro momento relevante llegó cuando Sánchez mencionó a Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro para cuestionar a los gobiernos de la ultraderecha. Para Molina, esa intervención le permitió a Feijóo trasladar el debate hacia otro terreno.

“Claro, lo que pasa que toda su alocución y su presentación del tema internacional se centró en eso y le dejó un poco la pelota servida a Feijóo”, sostuvo.

Feijóo aprovechó para cuestionar la política exterior de Sánchez y reclamar explicaciones sobre Marruecos, la situación de Ceuta y la gestión de la frontera. Molina remarcó que el tema quedó expuesto durante el intercambio: “Claro, lo que pasa es que es raro hablar de política internacional y no hablar de Marruecos”. Y agregó: “Y de hecho, no lo nombró a Marruecos en toda la hora”.