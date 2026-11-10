RDC: Russell Brand fue condenado a diez años de prisión por delitos sexuales

La condena a diez años de prisión de Russell Brand, el actor británico que se convirtió en influencer y acumuló millones de seguidores, generó una fuerte conmoción en el Reino Unido. El caso, que llegó a juicio después de una investigación periodística sobre las denuncias de varias mujeres, también abrió una controversia sobre su transformación personal y el respaldo que recibió de sectores identificados con la misoginia. El tema fue analizado por el corresponsal Enrique Zattara en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil.

“Han salido en su defensa unánimemente todos los sectores de la misoginia, los hermanos Tate, etcétera”, señaló Zattara al describir una de las reacciones que provocó el fallo. Para el periodista, esa respuesta constituye uno de los dos grandes ejes de la polémica que rodea al caso, junto con el interrogante sobre si una persona que asegura haberse rehabilitado puede recibir una nueva oportunidad después de haber cometido delitos.

La investigación que expuso las denuncias de varias mujeres

Brand nació en 1975 y alcanzó notoriedad durante sus veinte años a través de los monólogos de humor o *stand-up comedy*. Su popularidad creció con programas en la BBC y Channel 4, y luego llegó a Hollywood, donde protagonizó películas de éxito comercial. Con el tiempo, dejó de ser conocido principalmente como actor y comediante para convertirse en una figura de las redes sociales y los podcasts.

Su imagen pública estaba asociada a una actitud provocadora y contestataria, con críticas a las instituciones políticas, los gobiernos y los medios de comunicación. Sin embargo, en 2023 una investigación periodística reunió denuncias de mujeres que lo acusaron de abusos sexuales y violaciones durante el período de mayor exposición pública del actor.

Según explicó Zattara, el trabajo de investigación se extendió durante varios años y desembocó en el juicio que terminó con una condena por una violación y varios abusos sexuales. El corresponsal agregó que la policía convocó a otras posibles víctimas para que aportaran información sobre hechos que habrían ocurrido durante aquella etapa de su vida.

De la izquierda anarquista a las teorías conspirativas

Mientras avanzaba el proceso judicial, Brand había experimentado un cambio importante en su posicionamiento público. Zattara explicó que, especialmente después de la pandemia, el actor adoptó una postura espiritual, se convirtió al catolicismo y comenzó a difundir mensajes de autoayuda y consejos personales.

Ese giro también estuvo acompañado por un cambio ideológico. “Pasó de una posición de izquierda anarquista a este libertarismo de derecha”, resumió el periodista. Según su descripción, la desconfianza inicial de Brand hacia los medios y las instituciones fue derivando hacia posiciones conspirativas, con cuestionamientos a las vacunas y acercamientos a espacios contrarios a las políticas de vacunación.

El debate sobre la rehabilitación y las voces que lo respaldan

La segunda controversia, según Zattara, gira alrededor de la posibilidad de que una persona que cometió delitos muchos años atrás pueda cambiar y ser considerada rehabilitada. Los hechos por los que fue condenado corresponden, de acuerdo con lo explicado por el periodista, al período comprendido entre 2004 y 2009.

El corresponsal señaló que Brand se presentó durante los últimos años como una persona recuperada y arrepentida de los excesos de su juventud. Está casado, tiene tres hijos y su esposa lo defendió públicamente, pero para Zattara esa transformación no elimina la responsabilidad por los hechos juzgados.

“Son hechos que ha sido condenado, hechos que tienen 20 años de antigüedad. Entonces, si no hay que dar una oportunidad a ese tipo de personas”, planteó al describir el interrogante que atraviesa el debate público. La discusión, sin embargo, convive con el respaldo que recibió de referentes misóginos, una reacción que volvió a colocar el caso en el centro de la conversación británica.