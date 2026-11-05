Russell Brand, declarado culpable de violación: la caída en desgracia del actor de Hollywood que acumuló años de escándalos

Russell Brand fue declarado culpable de violación y agresiones sexuales por un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres . El actor y humorista británico, de 51 años, recibió el veredicto este jueves, tras dos días y medio de deliberaciones. La decisión judicial podría derivar en una pena de hasta 19 años de prisión.

El protagonista de "¿Cómo sobrevivir a mi ex?" fue encontrado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual. Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2009 y tuvieron como víctimas a cuatro mujeres. Durante el juicio, Brand negó las acusaciones y sostuvo que todos sus encuentros sexuales habían sido consentidos.

Russell Brand

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Con una trayectoria que combina la comedia, la televisión y el cine, Brand alcanzó reconocimiento internacional por sus participaciones en películas como "La era del rock" y "Mi villano favorito", donde prestó su voz al personaje del doctor Nefario. También se destacó como director y humorista en el Reino Unido.

El juicio se extendió durante cuatro semanas y Brand negó las acusaciones, al sostener que los encuentros habían sido consentidos. Sin embargo, el jurado lo encontró culpable de cuatro de los siete cargos que enfrentaba. Fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión sexual indecente.

Russell Brand

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Tras conocerse el veredicto, el juez rechazó concederle la libertad bajo fianza y dispuso que permanecer detenido hasta la audiencia de sentencia, prevista para el lunes 9 de noviembre. Además, la Policía Metropolitana confirmó que investiga otras dos denuncias por violación .

Russell Brand y las otras polémicas que marcaron su carrera

Russell Brand y Katy Perry

Russell Brand y Katy Perry se casaron en octubre de 2010, durante una ceremonia privada en India. Sin embargo, la relación terminó apenas 14 meses después .

La cantante contó en una entrevista con Vogue, en 2013, que se enteró de la decisión de su marido de divorciarse a través de un mensaje de texto enviado el 31 de diciembre de 2011, minutos antes de salir al escenario para dar un show. Según relató, no volvió a tener contacto con él desde entonces.

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En octubre de 2008, Brand protagonizó uno de los mayores escándalos de su carrera junto al director Jonathan Ross. Durante una emisión de BBC Radio 2, ambos dejaron mensajes telefónicos ofensivos en el concursante del actor Andrew Sachs, conocido por su participación en la serie "Fawlty Towers".

Russell Brand

En las grabaciones se hicieron comentarios sexuales sobre Georgina Baillie, nieta del intérprete y expareja de Brand. El episodio provocó millas de denuncias de oyentes, una multa de 150.000 libras para la BBC y la renuncia del humorista a su programa radial.

En septiembre de 2013, Brand volvió a quedar en el centro de la controversia durante la entrega de los premios GQ en Londres. Al recibir un reconocimiento, hizo referencia al pasado de la marca.