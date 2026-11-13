RDC: un ataque racista en Francia destapó posibles planes contra dirigentes políticos de izquierda

El hombre acusado de perpetrar un atentado de extrema derecha en Trappes, Francia, tenía en su casa una lista de dirigentes y militantes de izquierda, con sus respectivos números de teléfono. El hallazgo encendió nuevas alertas sobre los posibles objetivos del atacante, identificado como Kevin Tresier, quien había disparado contra personas afrodescendientes o que presumía musulmanas en las inmediaciones de dos mezquitas.

La información fue confirmada por el corresponsal Juan Luis Francia en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según relató, cuando le preguntaron por qué había reunido esos nombres, Tresier respondió que la lista podría servirle “algún día”, aunque aseguró que todavía no tenía nada planificado. También definió a las personas incluidas como “izquierdistas enemigos de Francia”.

Una lista con diputados, dirigentes y una militante contra la violencia policial

Entre los nombres encontrados en el domicilio aparecen Améric Caron, diputado ecologista vinculado a La Francia Insumisa; Sandrine Rousseau, también diputada ecologista; y David Guiraud, dirigente de esa misma fuerza política. La lista incluía además a Azat Traoré, una militante que trabaja contra la violencia policial.

El dato adquiere especial gravedad porque los nombres estaban acompañados por sus teléfonos. Para los investigadores, la explicación que dio Tresier sobre el posible uso de esa información no despejó las dudas sobre sus intenciones. “Misteriosa fue su respuesta”, señaló Francia al reconstruir el interrogatorio.

El ataque había ocurrido el mes anterior, cuando el hombre salió armado con una pistola ametralladora y disparó contra personas afrodescendientes o a las que identificaba como musulmanas. Según el relato del corresponsal, eligió como blancos a personas que llevaban velo y atacó en dos ocasiones cerca de mezquitas. En su declaración, reconoció que las había elegido por esa condición y llegó a jactarse: “Por lo menos maté uno”.

Los antecedentes de la extrema derecha y los planes contra Mélenchon

Francia explicó que el episodio se produce en un clima político especialmente tenso y recordó que el país tiene antecedentes de violencia de organizaciones ultraderechistas. Uno de los casos históricos fue el intento de asesinato del entonces presidente Charles de Gaulle, en los años 60, por parte de la Organización Armada Secreta (OAS), contraria a la retirada francesa de Argelia.

El corresponsal también mencionó dos episodios ocurridos en 2017, cuando grupos de extrema derecha planificaron ataques contra Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa. Uno de ellos fue impulsado por una organización denominada OAS, cuyo fundador, Logan Missing, tenía como objetivo asesinar al dirigente.

En el otro caso, integrantes del grupo Waffenkraft habrían avanzado en preparativos materiales para atacarlo durante un mitin. Según detalló Francia, el plan contemplaba utilizar un rifle con mira telescópica oculto en el baúl de un automóvil para dispararle al dirigente.

La investigación sigue abierta y crece la preocupación política

Para el corresponsal, esos antecedentes muestran que el caso de Tresier no puede analizarse como un episodio aislado. “Estamos hablando de grupos y de personas que son verdaderamente peligrosas”, advirtió, al recordar que los responsables de los planes anteriores fueron detenidos y condenados por tentativa de magnicidio.

Sobre el atacante de Trappes, Francia sostuvo que el hallazgo de la lista confirma la existencia de posibles intenciones que exceden la agresión contra personas musulmanas y afrodescendientes. Las investigaciones continúan para determinar qué pensaba hacer con los datos de los dirigentes y si había avanzado en algún tipo de planificación.