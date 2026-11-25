La detonación de cinco toneladas de material bélico degradado en una planta de municiones del sudeste de Iowa encendió la preocupación por sus posibles consecuencias ambientales. La operación se concretó después de varios reclamos de los habitantes de la zona, que habían acudido a la Justicia para intentar frenarla ante el temor de que los residuos tóxicos afectaran a las poblaciones cercanas.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal Norman Powell explicó que la explosión se realizó finalmente durante la mañana, luego de distintas marchas y contramarchas. Según relató, incluso el presidente Donald Trump había intervenido para pedir a los militares que suspendieran la operación hasta contar con un estudio más detallado sobre su impacto medioambiental.

Una columna de humo y la incertidumbre por el polvo de plomo

La detonación fue ejecutada por expertos militares en explosivos y provocó una columna de humo blanco y gris que se elevó cientos de metros. También se escucharon dos estruendos a varios kilómetros de distancia, mientras la nube se desplazó hacia el sur y luego se disipó.

Sin embargo, que el humo haya desaparecido no significa que el riesgo esté descartado. Powell advirtió que podrían pasar varias horas e incluso días antes de determinar si el polvo de plomo generado por la explosión fue arrastrado por el viento hacia zonas habitadas, entre ellas escuelas, granjas y campos de Iowa.

“Podrían pasar bastantes horas e incluso días antes de que se sepa si el polvo de plomo resultante de esta detonación ha sido arrastrado por el viento hacia zonas de población”, señaló el corresponsal. También explicó que todavía no se conoce qué cantidad del material peligroso logró quedar contenida después de la operación.

La NASA monitorea la dispersión de los contaminantes

Ante la incertidumbre sobre el alcance ambiental de la detonación, distintos organismos comenzaron a seguir lo ocurrido. Según Powell, la NASA está rastreando la columna de humo mediante satélites, mientras investigadores gubernamentales e independientes monitorean la dispersión de los contaminantes.

Además, soldados del equipo de desactivación de explosivos del Ejército utilizaron pequeños drones dentro de los depósitos para verificar visualmente el resultado de la operación. El objetivo era comprobar que las detonaciones controladas se hubieran realizado de manera exitosa.

Por el momento, la comunicación oficial del Ejército indicó que la operación fue exitosa. No obstante, Powell aclaró que todavía falta conocer qué proporción de las sustancias peligrosas quedó contenida y si hubo dispersión hacia los alrededores.

Por qué decidieron realizar la detonación

Durante la entrevista con Jorge Elías, el corresponsal explicó que la preocupación de los vecinos estaba relacionada con la cercanía de poblaciones y establecimientos rurales. Aunque Iowa es un estado de características rurales, existen escuelas y granjas en las zonas próximas al lugar de la explosión.

Powell indicó que, de acuerdo con la información recibida sobre las medidas de seguridad, los expertos militares habrían tomado precauciones para evitar que la operación provocara contaminación. Entre ellas, mencionó la colocación de paredes de bolsas de arena alrededor del sitio de la explosión, destinadas a ayudar a contener los gases contaminantes.

La decisión de detonar el material también respondió al temor de que los barriles vencidos explotaran por sí solos con la llegada del frío y las bajas temperaturas que se registran en Iowa. “La razón por la que hicieron esta detonación controlada es porque había un gran temor de que estos barriles vencidos estallaran ahora con la llegada del frío”, explicó Powell.

Según el corresponsal, una explosión accidental y sin control podría haber tenido consecuencias todavía peores. La operación ya se concretó, pero la evaluación de sus efectos ambientales dependerá de los monitoreos y de la información que el Ejército brinde en las próximas horas.