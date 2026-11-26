En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el periodista Norman Powell analizó cómo el Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones familiares más importantes de Estados Unidos, quedó atravesado este año por un fuerte temporal que afecta a distintas regiones del país.

El corresponsal detalló que las condiciones meteorológicas adversas obligaron a postergar el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's, en Nueva York. Además, advirtió que las lluvias intensas, los vientos y las inundaciones complican los desplazamientos de millones de personas que viajan para reunirse con sus familias durante la festividad.

El temporal obligó a postergar el tradicional desfile de Macy's en Nueva York

Powell explicó que “gran parte de Estados Unidos está con condiciones meteorológicas adversas y hay una tormenta que ha obligado a posponer el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's en el corazón de Nueva York”.

El evento reúne cada año a miles de turistas y habitantes que llegan a la ciudad para observar los enormes globos inflables que recorren sus calles. Al respecto, el periodista destacó que “hay muchos turistas del exterior y de todo el país que tratan de estar para esta fecha en Nueva York para ver el desfile de Macy's con sus grandísimos globos inflables del tamaño de los grandes edificios de esa ciudad”.

Sin embargo, la intensidad del temporal encendió las alarmas por las condiciones de seguridad. “La intensificación de la tormenta a lo largo de esta costa ha generado preocupación sobre cómo se comportarían estos globos gigantes del desfile anual por las ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora que han sido pronosticadas hoy”, detalló el corresponsal.

Finalmente, la empresa organizadora resolvió postergar la actividad. Según informó Powell, “en un comunicado, la empresa Macy's informó que por precaución y tras consultar con las autoridades municipales, había decidido posponer ese evento hasta el sábado próximo”.

Inundaciones y complicaciones para viajar durante Thanksgiving

El temporal no afecta solamente a Nueva York. Las lluvias intensas, los fuertes vientos y las inundaciones complican los desplazamientos en ambas costas, justo cuando millones de estadounidenses viajan para reunirse con sus familias.

En este sentido, Powell explicó que “los fuertes vientos y las lluvias torrenciales y las inundaciones también han afectado a ambas costas, complicando los desplazamientos por las festividades que, como se sabe, son los mayores desplazamientos de habitantes de Estados Unidos en todo el año”.

El impacto también alcanza al transporte aéreo. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles dificultades en los aeropuertos por la reducción de visibilidad, las turbulencias, los vientos intensos y la formación de hielo en las aeronaves. “Todo esto es parte de la llegada del otoño realmente y camino al invierno aquí en Estados Unidos”, señaló el periodista en +Perfil.