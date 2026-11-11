RDC: Vox denunciará a la televisión pública española por 40 minutos de "La Revuelta" que no salieron al aire

La televisión española sigue atravesada por la polémica alrededor de “La Revuelta”, el programa conducido por David Broncano. En diálogo con Jorge Elías, conductor de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Marcelo Molina contó que el presentador comenzó su emisión más reciente con un pedido público de disculpas y reconoció que se había equivocado en una decisión que generó controversia durante la entrevista a Santiago Abascal.

Según relató Molina, Broncano se dirigió especialmente a su audiencia y admitió que se arrepentía de no haber permitido que determinadas personas estuvieran en el programa. “Al minuto se dio cuenta de que había hecho mal”, contó. El conductor también dijo que estaba muy triste y que había llegado a tartamudear por la tensión.

“Es la única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Rufián”

En su descargo, Broncano reconoció que no había estado a la altura de lo que requería la televisión pública. Sin embargo, después de las disculpas, recuperó el tono humorístico que caracteriza al ciclo y lanzó una frase sobre el impacto político de la controversia: “Es la única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Rufián”.

Molina explicó que la referencia apuntaba a Gabriel Rufián, dirigente de la izquierda catalana que, según describió, había sido considerado una de las grandes apuestas de ese espacio político, pero decidió separarse del resto. Jorge Elías recordó que Rufián había votado en contra de los decretos impulsados por Pedro Sánchez, en un episodio que también alimentó las críticas hacia su posicionamiento.

Vox denunciará a la televisión pública por 40 minutos que no salieron al aire

La controversia sumó otro capítulo después de que Vox anunciara que denunciará a la televisión española y a la productora de “La Revuelta” por la eliminación de unos 40 minutos de programa que no fueron emitidos. Según el relato de Molina, en ese segmento sus representantes hablaban sobre sanidad, defensa de los servicios públicos, energía e inmigración.

El partido exige que ese material se haga público de inmediato o que se lo entreguen. Sin embargo, tanto la televisión pública como la productora se negaron a facilitarlo. Frente a esa respuesta, Vox sostuvo que le habían “secuestrado 40 minutos de respuesta” a su candidato.

La polémica llegó hasta el podcast de Jordi Wild

El conflicto también tuvo repercusiones en el mundo de los contenidos digitales. Durante la conversación, Molina contó que un candidato anunció que no participará de una grabación con Jordi Wild, uno de los influencers más populares de España, cuyo podcast supera los 12 millones de seguidores y registra entre 90 y 100 millones de reproducciones mensuales, según los datos mencionados en el programa.

La entrevista con Wild había generado expectativa porque distintos candidatos habían aceptado participar. Incluso Pedro Sánchez grabó un episodio, aunque lo hizo en simultáneo con el funeral de Estado en homenaje a las víctimas, celebrado en la Catedral de Toledo y presidido por los reyes. Molina señaló que hubo dos ausencias destacadas en la ceremonia: la del candidato mencionado en la conversación y la del propio presidente del Gobierno español.