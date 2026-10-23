RDC: qué dijo Pedro Sánchez sobre Javier Milei, Donald Trump y la corrupción durante su aparición televisiva

La participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el programa La Revuelta se convirtió en uno de los acontecimientos televisivos de la jornada. El ciclo conducido por David Broncano registró una cuota de pantalla del 34% y reunió a 4,3 millones de espectadores, según los datos comentados por el periodista Marcelo Molina.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Molina analizó el impacto de la entrevista y las repercusiones de la aparición del mandatario en un formato de entretenimiento. Mientras La Revuelta alcanzó el 34% de audiencia, su principal competidor, El Hormiguero, registró un 11,4%, una diferencia que reflejó el interés que despertó la presencia de Sánchez.

La entrevista de Pedro Sánchez que alcanzó el 34% de audiencia

"Uno de cada tres personas que estuvieron viendo televisión anoche eligieron el programa para verlo", destacó Molina al dimensionar el impacto de la entrevista.

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El periodista explicó que el formato de La Revuelta, caracterizado por la improvisación, el humor y las situaciones inesperadas, condicionó el desarrollo de la conversación. "Es un programa de entretenimiento, donde básicamente se improvisa mucho", señaló.

Sánchez apareció vestido informalmente, bromeó con el conductor y respondió preguntas sobre distintos temas de actualidad. Aunque algunos periodistas cuestionaron la falta de incisividad de Broncano, Molina defendió el enfoque del programa: "Creo que estuvo bien, porque básicamente no es un programa político".

Durante la entrevista, el presidente hizo referencias al líder argentino Javier Milei, los insultos que recibe y las pensiones. También habló de sus diferencias con el exmandatario socialista Felipe González, el crecimiento de la derecha y su relación con Donald Trump. Sobre este último, contó que, después de recibir críticas durante una reunión de la OTAN, Trump se acercó a saludarlo y comenzó a hablarle de golf.

Corrupción, polémicas y el costo del programa público

Uno de los momentos relevantes llegó cuando Broncano le preguntó a Sánchez por los principales errores de su Gobierno. El presidente mencionó la corrupción y expresó su decepción con algunos colaboradores. También respondió sobre las joyas vinculadas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un asunto que, según explicó Molina, seguía bajo atención judicial.

La entrevista incluyó las preguntas habituales del programa sobre la vida sexual y el dinero en el banco. Sánchez afirmó que tenía una vida sexual activa y sana, pero evitó dar detalles sobre su patrimonio durante ese intercambio.

Hacia el final, la actriz y comediante Candela Peña cuestionó que la conversación hubiera estado centrada en los hombres y que no se hubiera hablado suficientemente de las mujeres.

Molina consideró que la participación permitió mostrar a Sánchez en un ambiente informal y distendido. "La verdad que estuvo entretenida", resumió, y añadió que no hubo demasiadas definiciones políticas.

Sin embargo, el periodista también recordó las controversias por el costo del formato y su incorporación a la televisión pública española. Según señaló, el contrato con una productora externa fue cuestionado por su presupuesto anual de 25 millones de euros.

"Es un ambiente donde Sánchez se maneja muy bien", concluyó Molina, al destacar el perfil juvenil e irreverente del programa y la exposición que le ofreció al presidente español.