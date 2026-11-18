La caída de una sesión en la Cámara de Diputados volvió a poner en evidencia el peso que pueden tener los bloques minoritarios en el Congreso. Provincias Unidas, con poco más de diez legisladores, fue determinante para que no hubiera quórum, en medio de una disputa vinculada con un nombramiento en el ámbito de la magistratura. La periodista parlamentaria Mariana Mei analizó el episodio junto a Santiago Llull en Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, y advirtió que esos espacios pueden inclinar la balanza en las negociaciones legislativas.

“Muchas veces estos partidos que se los tilda de minoritarios pueden cambiar la balanza”, señaló Mei. Según explicó, en esa sesión faltaron tres diputados y la ausencia de integrantes de Provincias Unidas terminó siendo decisiva para impedir el inicio del debate. La periodista aclaró que la caída no estuvo relacionada con los proyectos sobre Malvinas ni con otras iniciativas que también generan controversia, sino con una diferencia por la designación de una persona cercana al diputado Cristian Ritondo.

Provincias Unidas y una señal política que dejó sin sesión a Diputados

Mei remarcó que el episodio tuvo un significado político particular porque Provincias Unidas había acompañado al oficialismo en distintas votaciones. Por eso, interpretó que la decisión de no dar quórum fue una forma de expresar su desacuerdo con el nombramiento cuestionado. “Se los puede denominar aliados, por lo cual mostrar una falta de simpatía a lo que hicieron en el nombramiento hace que no den quórum”, explicó.

La periodista también describió el funcionamiento cotidiano de esas negociaciones. Cuando un legislador no concurre, dijo, las explicaciones suelen girar alrededor de problemas personales o de salud, pero detrás de muchas ausencias hay desacuerdos políticos. “La verdad es que nunca te dicen que no están, lo que te dicen es que no hubo acuerdo”, sostuvo.

La reforma electoral llega a Diputados con cambios y resistencias

En paralelo, Mei repasó los principales puntos de la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones mencionó la suspensión de las PASO, la reducción del período de veda electoral y un cambio en la publicidad oficial, cuyo presupuesto pasaría a reducirse al 50%. Sobre este último punto, anticipó que la discusión puede ser especialmente difícil en Diputados, donde están representados numerosos partidos y bloques.

La iniciativa lleva varios meses de recorrido y, según relató, atravesó períodos de paralización y conversaciones con gobernadores. Mei señaló que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para conseguir respaldos y que las firmas para avanzar se obtuvieron con dificultades. El tratamiento en Diputados estaba previsto para el 26 de noviembre, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista.

El quórum, una herramienta central de la negociación política

La conversación también abordó la responsabilidad de los legisladores frente a las sesiones. Llull cuestionó que un diputado pueda marcar asistencia y permanecer en su despacho sin bajar al recinto, mientras que Mei explicó que el reglamento establece una espera de 30 minutos para reunir el quórum. También indicó que, bajo la presidencia de Martín Menem, ese plazo se cumple de manera más estricta.

Para la periodista, sin embargo, el problema no se limita a las ausencias: las negociaciones políticas pueden ser incluso más determinantes que la falta de asistencia. “A mí me preocupa a veces más que se negocie punto por punto, que a veces que no vengan”, afirmó. En el Congreso, la decisión de acompañar o no una sesión puede convertirse así en una herramienta de presión para conseguir acuerdos o expresar desacuerdos.