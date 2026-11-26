El investigador del CIFRA, Leandro Amoretti, advirtió que la economía argentina atraviesa un proceso de desindustrialización y destrucción de puestos de trabajo que va más allá de los movimientos coyunturales de la actividad. Según su análisis, el deterioro del empleo registrado y el avance de la informalidad reflejan una transformación estructural del sector productivo.

En una entrevista con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Amoretti analizó los últimos indicadores laborales y económicos. «Lo que nos está mostrando el dato del EMAE es, en cámara lenta, un proceso de transformación estructural de la economía», afirmó el investigador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), de la CTA, al explicar que el crecimiento del monotributo y los empleos no registrados no alcanza para compensar la pérdida de puestos formales.

«Hay un cambio estructural en el mercado de trabajo»

Amoretti señaló que la destrucción de empleo registrado alcanza a 380.000 personas desde diciembre de 2023 hasta el último dato disponible de noviembre, mientras que el crecimiento de los cuentapropistas no logra revertir esa tendencia. «Tenemos los cuentapropistas que crecen, pero no llegan a compensar el proceso de destrucción del empleo registrado», remarcó.

Para el investigador, el deterioro laboral está vinculado con una transformación del sector productivo, impulsada por el crecimiento de la inversión financiera en detrimento de la inversión productiva y por la apertura importadora. «Hay un cambio estructural en el mercado de trabajo, un cambio estructural en el sector productivo», insistió.

En ese marco, consideró que un eventual rebote de la actividad económica no necesariamente se traducirá en una recuperación generalizada. «Puede haber un rebote en el EMAE quizá en el último trimestre, pero si nosotros miramos lo que pasa en la industria, en el comercio y en la construcción, vemos que hay un derrumbe, una caída muy importante», sostuvo.

«Es muy difícil de revertir» el retroceso industrial

Consultado sobre la posibilidad de que el movimiento comercial de fin de año y el cobro de los aguinaldos compensen parte de la caída registrada durante los últimos trimestres, Amoretti reconoció que podría haber una mejora en los números agregados. Sin embargo, advirtió que ese efecto no alcanzaría para los sectores que vienen retrocediendo.

«Quizá en el agregado sí, pero yo creo que en los sectores que están retrocediendo no», respondió. Y agregó: «En particular en la industria, yo veo un proceso de desestructuración, de desindustrialización que es muy difícil de revertir».

El economista cuestionó además que el Gobierno no esté discutiendo ese proceso. A su entender, el objetivo central de la administración es contener la inflación, mientras que el retroceso industrial y productivo queda relegado.

La inversión y la fragilidad del programa financiero

Amoretti también puso el foco en la caída de la inversión y en sus consecuencias sobre la capacidad productiva del país. Anticipó que los próximos datos de las cuentas nacionales permitirán observar la continuidad de ese proceso.

«Seguramente lo que vamos a ver ahí es que continúa el proceso de desinversión, es decir, hay un proceso de contracción o de caída interanual de la inversión que no es otra cosa que un proceso de descapitalización», explicó.

En paralelo, advirtió sobre la fragilidad del programa financiero y la capacidad de afrontar los próximos vencimientos de deuda. «Hay una fragilidad en el programa financiero muy clara», afirmó, al mencionar la caída del precio de los bonos y la apreciación cambiaria como preocupaciones del Gobierno.

Por último, señaló que las expectativas de crecimiento económico para 2026 vienen en retroceso. Aunque aclaró que CIFRA no cuenta con una proyección propia de actividad, sostuvo que el relevamiento de expectativas muestra una caída respecto de las estimaciones iniciales. Según planteó, el crecimiento agregado deberá analizarse también en términos per cápita, para considerar el efecto del aumento de la población.