Al evaluar la política tributaria de la administración de Javier Milei, el economista Gastón Fernández Celi consideró que los cambios realizados hasta el momento no alcanzaron la profundidad necesaria para transformar la estructura impositiva argentina. Según explicó, los gravámenes que generan mayores distorsiones todavía no fueron objeto de modificaciones sustanciales.

“Las reformas tributarias más importantes todavía, a mi entender, no se hicieron puntualmente en aquellos impuestos que son más distorsivos”, afirmó el especialista en RDEco, por +Perfil. Entre los tributos pendientes, destacó el impuesto a los débitos y créditos bancarios, un gravamen nacional que tiene un peso significativo en los ingresos fiscales.

Los impuestos distorsivos que todavía no modificó el Gobierno

Fernández Celi recordó que el impuesto a los débitos y créditos bancarios se ubica aproximadamente entre los cinco o seis de mayor recaudación y cuestionó que todavía no haya sido modificado. “Ese impuesto más o menos está quinto o sexto en la recaudación, ese todavía no se tocó”, señaló.

El tributarista también vinculó la presión impositiva con las dificultades de financiamiento que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, mencionó los cambios que afectan la posibilidad de descontar cheques mediante las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), una herramienta utilizada por las pymes para acceder a financiamiento.

“De hecho, la presión tributaria implícita subió”, advirtió, al referirse al impacto de estas restricciones sobre el funcionamiento de las empresas.

Ingresos Brutos y coparticipación: el desafío de las provincias

Otro de los impuestos que Fernández Celi identificó como un obstáculo para mejorar la competitividad es Ingresos Brutos. A diferencia del impuesto al cheque, su modificación no depende exclusivamente del Gobierno nacional, ya que se trata de un tributo provincial cuya transformación exige acuerdos entre las distintas jurisdicciones.

El especialista sostuvo que cualquier reforma de fondo deberá contemplar una discusión más amplia sobre el esquema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias. “Ahí hay que discutir muy profundamente la coparticipación y un compromiso de las provincias que es muy difícil”, explicó.

En ese marco, advirtió que existe una dificultad estructural para modificar los impuestos que tienen mayor relevancia en la recaudación y que, al mismo tiempo, generan distorsiones sobre la actividad económica. “Hay un piso muy difícil de modificar respecto de los impuestos que realmente son importantes”, concluyó Fernández Celi.

Su diagnóstico plantea que, más allá de los cambios tributarios implementados por la gestión de Milei, la transformación del sistema impositivo argentino todavía enfrenta desafíos centrales: reducir los gravámenes distorsivos, aliviar la carga sobre las empresas y alcanzar acuerdos fiscales entre la Nación y las provincias.