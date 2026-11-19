El especialista en economía Diego Estévez explicó en RDEco, por +Perfil, que las empresas ya manejan previsiones de aumentos que, en términos reales, no permitirían recuperar lo perdido frente a la inflación. Uno de los principales puntos del análisis estuvo centrado en las proyecciones para el próximo año.

“Hoy las empresas están proyectando para el personal fuera de convenio un 20%, pero asumiendo una inflación del 20%”, señaló. En ese sentido, remarcó que el dato más relevante para los trabajadores es que “no va a haber recuperación del 2027”, en referencia a la posibilidad de recomponer el poder adquisitivo después de varios años de pérdida de ingresos.

Salarios y empleo: la preocupación de los trabajadores cambió de eje

El economista también advirtió sobre un cambio en las preocupaciones dentro del mercado laboral. Mientras anteriormente la principal demanda pasaba por conocer la frecuencia de los aumentos salariales, ahora el escenario es diferente: “La preocupación del trabajador se desliza del ajuste a conservar el empleo”.

Según describió, aunque actualmente muchas empresas realizan ajustes dos o tres veces al año, los trabajadores priorizan perder lo menos posible y sostener sus puestos. “Volver a recuperar empleo está muy difícil”, sostuvo.

Sobre las negociaciones paritarias, el análisis también apuntó a un cambio de prioridades. Lejos de la dinámica de 2022 y 2023, cuando las discusiones salariales llegaban a ser prácticamente mensuales, el escenario actual está marcado por acuerdos que buscan evitar un mayor deterioro laboral.

Estévez explicó que “los gremios se han dado cuenta que hoy la discusión es: conservemos el empleo y partimos para adelante y tratemos de no perder tanto”.

Además, aclaró que la situación no es homogénea entre actividades. Mientras algunos sectores muestran mejores perspectivas relativas, otros enfrentan mayores dificultades. “Hoy la venta minorista, el consumo masivo, la construcción, ahí no hay discusión de salario, la discusión es si mantengo el empleo básicamente”, afirmó.

Petróleo, inflación y ajustes: la oportunidad que plantea el escenario internacional

Por su parte, Sebastián Menescaldi analizó las posibles consecuencias de una distensión de los conflictos internacionales sobre los precios de la energía y la economía argentina.

Frente a la posibilidad de que una solución a los conflictos de Irán y Ucrania provoque una baja de los precios internacionales del petróleo, explicó que ese escenario podría modificar las condiciones económicas externas.

“Si se soluciona el problema con Irán, por un lado, y se soluciona el tema con Ucrania, vos vas a tener un descenso de precios internacionales”, señaló.

En ese contexto, planteó la importancia de aprovechar el actual escenario de precios elevados para avanzar con correcciones económicas internas. “Esta es una oportunidad fantástica para aprovechar este momento de precios a la suba como para producir los ajustes”, sostuvo Menescaldi.

Entre los aspectos pendientes mencionó los combustibles y el transporte público, y consideró que esas correcciones deberían realizarse antes de las elecciones.