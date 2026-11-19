En diálogo con RDEco por +Perfil, el economista Diego Estévez analizó el deterioro de la actividad económica, la contracción del crédito y las dos velocidades que atraviesan la economía argentina. Advirtió que los sectores vinculados a la energía, la minería y la tecnología muestran mejores perspectivas, mientras que el consumo popular y las actividades menos competitivas enfrentan mayores dificultades.

Para Estévez, no existen señales suficientes para anticipar un cambio de rumbo en la política económica del Gobierno. El economista sostuvo que la administración de Javier Milei mantiene una estrategia rígida, pese a las consecuencias que comienza a mostrar sobre distintos sectores productivos, y reclamó mayor pragmatismo para evitar que el escenario derive en un 2027 complicado.

Las dos velocidades de la economía argentina y la contracción del crédito

“Si usted piensa que no se va a mover un ápice en ese punto, pues acepte que va a tener una recesión”, advirtió.

El especialista identificó cuatro motores con perspectivas favorables: las ventajas comparativas derivadas de la apertura económica, la energía, la minería y la tecnología del conocimiento. Sin embargo, consideró que ese desempeño no alcanza para garantizar una recuperación generalizada.

“Son dos países, son dos velocidades. Entonces eso está claro, ahí vamos a tener cifras muy buenas, pero eso no es suficiente”, explicó.

Uno de los principales problemas es la distribución desigual del crédito. Mientras las empresas vinculadas a los sectores competitivos consiguen financiamiento en dólares, las actividades orientadas al consumo interno enfrentan mayores restricciones.

“Los ganadores del modelo”, respondió Estévez al coincidir con la observación del conductor sobre quiénes están accediendo al crédito.

También alertó que la contracción del financiamiento en pesos, medida en términos reales, constituye un obstáculo para la recuperación de los sectores populares. “Ese problema de crédito le puede llegar a costar un mal año 2027”, pronosticó, aunque aclaró que no necesariamente implicaría una derrota electoral para el oficialismo.

El pragmatismo económico y el desafío de generar empleo privado

Estévez consideró que el Gobierno debería flexibilizar su estrategia antes de que los costos económicos y sociales sean mayores. “Cuanto más rápido adopten esa actitud pragmática, menos son los costos y consecuentemente mejores son las chances electorales”, sostuvo.

Además, señaló que el contexto internacional introduce presiones inflacionarias adicionales, vinculadas con los desequilibrios macroeconómicos globales y el encarecimiento de los costos importados.

Según su análisis, al descontar ese componente externo, la inflación mensual subyacente podría ubicarse entre el 1,1% y el 1,2%.

Como alternativa para mejorar el financiamiento productivo, propuso que el Banco Central anuncie una reducción gradual de los encajes bancarios. “Eso va a facilitar muchísimo el proyecto del sector privado”, afirmó.

Finalmente, destacó que el éxito del modelo no debería medirse exclusivamente por los indicadores macroeconómicos o las inversiones anunciadas. “Ese tiempo hay que medirlo en términos de generación de puestos de trabajo privados, en términos de estabilidad de decisiones, de inversión sobre todo”, concluyó.