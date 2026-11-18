En dialogo con +Perfil, el economista y exsocio académico, Diego Giacomini describió la situación del programa económico como un “callejón sin salida” y cuestionó los supuestos sobre los que el Banco Central diseñó su política monetaria para 2026. Según recordó, el 15 de diciembre de 2025 la autoridad monetaria comunicó que la expansión de dinero estaría vinculada con el crecimiento de la demanda de pesos. Sin embargo, afirmó que actualmente ocurre lo contrario.

“Hoy en día está cayendo la demanda de dinero. O sea, le pifiaron de punta a punta en el Banco Central”, cuestionó. Para Giacomini, una eventual remonetización de la economía podría alimentar la compra de dólares y acelerar la inflación, por lo que el Presidente tendría dificultades para modificar el rumbo sin poner en riesgo los instrumentos que utiliza para contener los precios.

La caída de la demanda de pesos y la presión cambiaria

“Con caída de la demanda de dinero, si él llegara a remonetizar la economía, gran parte de esa remonetización muy probablemente se iría al dólar y seguiría la aceleración inflacionaria”, sostuvo.

Para Giacomini, la estabilidad cambiaria también depende de las decisiones de los argentinos sobre cuánto dinero desean conservar en moneda local. En ese sentido, señaló que el comportamiento de los ahorristas durante un año electoral puede profundizar la dolarización y complicar la estrategia oficial. “La caída de la demanda de dinero no depende de él, depende de nosotros, de que decidamos tener menos o más pesos”, explicó.

El economista vinculó además la evolución de los mercados financieros con el deterioro de la economía real. Según planteó, la pérdida de optimismo en la actividad termina trasladándose a los activos financieros y anticipa nuevas tensiones. “La economía financiera, como anticipé ya hace dos años, no puede ser optimista si la economía real es pesimista. Tarde o temprano va a ser el catch down de la economía real”, afirmó.

Como señales de ese proceso, mencionó la salida de inversores de acciones y bonos. “Salgo del Merval, cae el Merval; salgo de los bonos, caen los bonos, aumenta el riesgo país. En algún momento posterior va a subir el dólar”, advirtió.

Menos herramientas y un escenario electoral más complejo

Consultado sobre cómo podría actuar el Gobierno para contener la cotización, Giacomini consideró que las herramientas disponibles son cada vez más limitadas. Recordó que durante 2025 el oficialismo logró atravesar momentos de tensión con intervenciones y respaldo externo, pero sostuvo que hoy cuenta con menos credibilidad.

“Va a intentar hacer magia negra como hizo en 2025, pero con menos reputación, menos credibilidad y menos institucionalidad”, señaló.

También puso en duda que el Gobierno vuelva a contar con el mismo respaldo de Estados Unidos y advirtió que la caída de la demanda de pesos podría intensificarse durante las elecciones presidenciales.

“La situación va a ser más complicada”, resumió. A su juicio, el programa económico enfrenta un desafío mayor porque los instrumentos utilizados anteriormente perdieron parte de su efectividad y el contexto financiero muestra señales crecientes de desconfianza.