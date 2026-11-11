RDEco: el Cyber Monday tuvo menos operaciones que el año pasado y el consumo volvió a mostrar señales de debilidad

El Cyber Monday volvió a impulsar las ventas del comercio electrónico argentino, aunque los resultados de su última edición reflejaron las dificultades que atraviesa el consumo. Según explicó Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el evento registró 6,5 millones de transacciones y un volumen de facturación de $682.000 millones, cifras que muestran una caída en términos reales frente al año anterior.

El director de la CACE recordó que la iniciativa lleva 14 años de trayectoria y forma parte de un calendario de dos grandes campañas comerciales: el Hot Sale, en mayo, y el Cyber Monday, en noviembre. Para evaluar su impacto, la entidad compara los resultados con las ventas habituales del mes y con las ediciones anteriores. “Se facturaron 6 millones y medio de transacciones, es un poquito menos que el año pasado, un 6% menos, con 682.000 millones de pesos transaccionados”, detalló.

Cyber Monday: menos ventas en términos reales pese al aumento de la facturación

Aunque la facturación nominal creció un 7%, Sambucetti aclaró que, al descontar la inflación, el resultado representa una contracción. El ticket promedio, en tanto, aumentó un 14%, lo que explica la diferencia entre la evolución de las operaciones y el monto total vendido.

Pese a ese retroceso, destacó que la campaña cumplió su objetivo comercial: “Representó 15 días de venta del mes de octubre”, afirmó, al señalar que el evento permitió potenciar las operaciones de las distintas categorías participantes.

Cyber Monday: alimentos y bebidas lideraron las ventas online

Entre los rubros con mejor desempeño se ubicaron alimentos y bebidas, una categoría que también refleja cambios importantes en los hábitos de compra. Sambucetti destacó el crecimiento de las aplicaciones de delivery y de los marketplaces como canales cada vez más relevantes para las operaciones digitales. “El crecimiento de las aplicaciones de delivery en la venta digital es muy relevante”, explicó. Además, señaló que esta tendencia también se observa en cosmética, perfumería y artículos de limpieza.

El avance de estas categorías muestra que el comercio electrónico dejó de concentrarse exclusivamente en productos tecnológicos o bienes durables y se incorporó cada vez más a las compras cotidianas de los hogares.

Electrodomésticos y electrónica: por qué cayó una de las categorías clave

En contraste, el segmento de electrodomésticos y electrónica tuvo un desempeño negativo durante la campaña. El directivo explicó que confluyeron distintos factores que limitaron las ventas, especialmente en televisores y equipos de aire acondicionado. “Los televisores se vendieron todos en el primer semestre”, señaló, en referencia al movimiento comercial generado durante los meses previos al Mundial. A esto se sumó que las temperaturas todavía no habían impulsado la demanda de equipos de refrigeración.

Según Sambucetti, el aire acondicionado no había enfrentado todavía su principal estímulo de compra: “No tenía su principal enemigo, que es el calor”. La categoría también registró una caída del precio promedio, en un contexto de consumo debilitado y promociones anticipadas. “Tuvo como su adversidad”, resumió el especialista.