RDEco: el mercado confía en que Argentina pagará la deuda, pero persisten las dudas sobre la recuperación económica

Según los especialistas económicos, el mercado mantiene expectativas de cumplimiento de los compromisos de deuda, aunque persisten dudas sobre la capacidad de recuperación de la economía y el rumbo financiero después de las elecciones de 2027.

Al analizar el comportamiento de los activos financieros, Santiago Llull sostuvo que el mercado parece haber incorporado la continuidad de la estrategia cambiaria del Gobierno. “No sé si es resignado, pero lo convenció al Gobierno de que el dólar no va a mover”, afirmó.

La confianza en el pago de la deuda no garantiza la recuperación económica

El analista destacó que, pese a la sorpresa que generó el dato de inflación del 2,2%, por encima de las previsiones del mercado, las acciones registraron subas. Mencionó especialmente el desempeño de Cresud y Ternium, junto con la recuperación del índice Merval. También señaló que los inversores confían en que habrá dólares disponibles para afrontar los compromisos financieros.

“El mercado confía que eso va a estar, pase lo que pase con lo que pasó en las elecciones de medio término”, explicó Llull, al referirse al respaldo financiero externo que espera el Gobierno.

Sin embargo, advirtió que la capacidad de pago no alcanza para garantizar una recuperación económica. “Que pague un bono no quiere decir que reactive la economía interna de un país”, sostuvo. Además, recordó que el mercado argentino acumula una caída cercana al 30% medida en dólares, una señal de la desconfianza que todavía persiste.

Reservas, crecimiento y elecciones: las cuatro variables que preocupan

Federico Glustein planteó que el Gobierno enfrenta una disyuntiva entre cuatro objetivos económicos: comprar reservas, mantener la estabilidad cambiaria, ofrecer tasas de interés competitivas y recuperar el crecimiento. “Hay cuatro palancas que el Gobierno sabe que no están funcionando en simultáneo”, explicó.

Para el economista, el ingreso de dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias podría representar una oportunidad para mejorar el panorama, aunque advirtió que las perspectivas climáticas agregan incertidumbre.

En ese contexto, planteó el interrogante central de la política económica: “¿Qué va a priorizar para fin de 2026 y principio de 2027?”. Según Glustein, acumular reservas para garantizar los pagos de deuda podría implicar postergar la reactivación económica.

“El mercado entiende que se van a pagar, ahora, ¿a costa de qué?”, resumió, al vincular estas dudas con el aumento del riesgo país y la incertidumbre electoral.

Por su parte, Nelson Pérez Alonso introdujo una pregunta sobre las expectativas políticas y financieras: “¿Están preocupados por Milei o estamos preocupados los argentinos por lo que pase después de las elecciones del año que viene?”.

Llull respondió que la preocupación también alcanza al propio Presidente. Así, el debate dejó expuesta una cuestión central: la confianza en el pago de la deuda todavía no se traduce en certezas sobre el crecimiento y la estabilidad económica de largo plazo.