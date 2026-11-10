RDEco: Jairo Straccia analizó el vínculo de Marcos Galperin con el poder político

Marcos Galperín construyó una de las empresas más importantes de América Latina, pero detrás del crecimiento de Mercado Libre también hay una personalidad marcada por la ambición, la capacidad de anticiparse a los cambios y una preocupación permanente por la competencia. Esa es una de las principales conclusiones de la investigación realizada por el periodista Jairo Straccia, quien se propuso reconstruir la trayectoria del empresario y comprender qué lo diferencia de otros grandes hombres de negocios de la Argentina.

En su análisis en RDEco, por +Perfil, Straccia identificó tres características centrales de Galperín: «Visión, ambición y paranoia». Según explicó, esos conceptos surgieron de entrevistas, documentos, testimonios y conversaciones con personas cercanas al fundador de Mercado Libre.

Visión y ambición: cómo Galperín construyó Mercado Libre

La visión, señaló, está relacionada con su capacidad para observar de manera constante lo que sucede en las industrias en las que participa, especialmente el comercio electrónico, los medios de pago y la logística. «Su fuerte como empresario es estar obsesivamente mirando qué pasa en industrias donde él se ha desarrollado», explicó.

A partir de esa observación, Galperín identifica modelos de negocios que funcionan en otros mercados y busca adaptarlos a América Latina. Para Straccia, esa combinación de mirada estratégica y determinación fue fundamental para convertir una iniciativa empresarial en una compañía de alcance regional.

El periodista destacó que el empresario no se limita a detectar oportunidades: también tiene una capacidad particular para llevarlas adelante. «Una vez que ve lo que está funcionando, tiene la ambición, la obsesión, la capacidad extrema de conseguir que eso se lleve a cabo en un plan en la región, en América Latina», sostuvo.

La paranoia tecnológica y el posicionamiento político de Galperín

Sin embargo, el rasgo que más sorprendió a Straccia durante la investigación fue la paranoia. Aclaró que no se trata de una calificación personal, sino de una definición que el propio Galperín y sus colaboradores utilizan para describir una metodología de trabajo. «Es un método que le permite sobrevivir con competidores muy duros», afirmó. En el sector tecnológico, explicó, la vigilancia permanente resulta clave para anticiparse a las innovaciones que pueden modificar un mercado y desplazar incluso a las compañías más consolidadas.

Straccia vinculó esa actitud con una idea instalada en el mundo tecnológico desde los años noventa: la necesidad de mantenerse alerta para evitar que un competidor produzca una disrupción capaz de cambiar las reglas del negocio.

En ese sentido, mencionó la influencia del pensamiento de Andrew Grove, fundador de Intel, y explicó que Galperín, junto con su colaborador Daniel Rabinovich y otros integrantes de su equipo, incorporó esa lógica como parte de la cultura empresarial. Pero el periodista observó que esa mirada parece exceder el ámbito de los negocios. «Esa mirada de estar bajo ataque permanentemente», señaló, también podría ayudar a comprender el posicionamiento político que Galperín fue desarrollando a través de las redes sociales.