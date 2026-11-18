El regreso de la brecha cambiaria volvió a encender señales de alerta en el mercado financiero argentino. La diferencia entre el dólar mayorista y el contado con liquidación llegó al 10%, un escenario que reabrió el debate sobre la continuidad de las restricciones cambiarias y la estrategia del Banco Central.

Para Santiago Llull, esta situación deja en evidencia las dificultades del Gobierno para avanzar hacia una mayor libertad cambiaria. “Lo que va a quedar en claro es que las restricciones cruzadas no las puede sacar porque empieza a haber brecha entre los diferentes activos”, sostuvo en RDEco por +Perfil.

La brecha cambiaria y las oportunidades de arbitraje

El economista explicó que las diferencias entre las cotizaciones pueden generar oportunidades de arbitraje que los operadores del mercado rápidamente buscan aprovechar. Como ejemplo, describió la posibilidad de comprar dólares en el mercado oficial, movilizarlos hacia el exterior y luego realizar operaciones financieras para volver a adquirir divisas a un precio inferior.

En ese sentido, advirtió que estas distorsiones pueden terminar generando presiones adicionales sobre el tipo de cambio. “Hay movimientos que el mercado cuando ve la posibilidad de una brecha lo va a aprovechar y esas brechas a veces terminan siendo perjudiciales a que el dólar se empiece a disparar, que el dólar empiece a ampliar esta brecha”, explicó.

El contado con liquidación y las distorsiones cambiarias

Llull también puso en discusión cuál debería considerarse el verdadero valor del dólar en una economía que todavía mantiene distintos tipos de cambio y restricciones para operar libremente.

“Muchos gobiernos decían el único verdadero dólar es el contado con liquidación porque es libre, porque no tiene restricciones, porque es en otro país. Bueno, entonces el verdadero dólar es de 1.717”, señaló, al comparar las cotizaciones mencionadas durante la entrevista.

El analista recordó que, cuando asumió el actual Gobierno en diciembre de 2023, existía la expectativa de simplificar el sistema cambiario y dejar atrás la multiplicidad de cotizaciones que había caracterizado a la economía argentina. “Creo que nadie pensó en seguir hablando de cuatro, cinco, seis tipos de cambio. Antes había ocho, diez”, afirmó.