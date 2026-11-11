RDEco: Mariano Gorodisch advirtió que la falta de demanda limita el acceso al crédito y la reactivación económica

El mercado financiero argentino sigue de cerca las decisiones del Gobierno sobre el financiamiento, la evolución del riesgo país y el panorama electoral. En este contexto, Mariano Gorodisch advirtió en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil que una de las principales dificultades para ampliar el crédito no está en la disponibilidad de fondos, sino en la falta de personas que puedan acceder a los préstamos.

Al referirse a la tercera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), explicó que los bancos habían mostrado reparos para participar por la debilidad de la demanda. “El que pudo calificar ya lo tomó y después no te queda mucho más”, señaló. El periodista detalló que las entidades financieras tienen plazos para colocar los créditos y que el Gobierno busca modificar las condiciones para facilitar la participación bancaria.

Créditos del FGS y Banco Nación: el Gobierno flexibiliza su política económica

Entre los cambios previstos, Gorodisch mencionó la ampliación del cupo del 20% que podía tomar cada entidad, una medida que favorecería especialmente al Banco Nación. Sin embargo, el problema central continúa siendo la escasez de interesados que cumplan con los requisitos. Por eso, indicó que desde los bancos reclaman ampliar el destino de los fondos: “Están pidiendo que pueda ser también para construcción”, incluso para proyectos en pozo y no solamente para la compra de viviendas terminadas.

Gorodisch planteó que existe una diferencia entre el discurso oficial y algunas decisiones concretas de política económica. Como ejemplo, mencionó los préstamos personales del Banco Nación para la compra de automóviles. “Una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que finalmente hacen”, sostuvo. En esa línea, señaló que el Gobierno mantiene una postura crítica frente a la intervención estatal, pero aplica herramientas de financiamiento cuando considera que pueden dinamizar determinados sectores.

También destacó que los créditos para vehículos se ofrecen a una tasa del 25%, en un contexto en el que la inflación anual podría superar el 30%. Además, remarcó que están destinados exclusivamente a automóviles de industria nacional, una decisión que contrasta con el discurso oficial favorable a una mayor competencia de productos importados.

Riesgo país y elecciones: las señales que sigue de cerca la City

Al analizar las perspectivas financieras, Gorodisch sostuvo que el comportamiento del mercado estará condicionado por las definiciones políticas y, especialmente, por el futuro de las PASO. “Va a tener mucho que ver el tema de las PASO, si el Gobierno logra o no anular las PASO”, afirmó.

Según explicó, los inversores también observan la posibilidad de que el peronismo llegue unido a las elecciones, lo que modificaría las expectativas sobre el resultado electoral. “Las chances de que Milei se imponga en primera vuelta cada vez son más lejanas con un peronismo que vaya unido”, evaluó.

A esa incertidumbre política se suma una actividad económica cuyos indicadores todavía tardan en reaccionar. El Gobierno apuesta a que una reducción de los encajes y otras medidas permitan mejorar el escenario hacia octubre, pero el mercado también considera las elecciones provinciales como señales anticipadas del humor electoral.

Finalmente, advirtió que el riesgo país no afecta solamente la capacidad del Estado para conseguir financiamiento internacional. “No solamente es que la Argentina no pueda salir a financiarse en los mercados internacionales”, explicó. También condiciona las emisiones de empresas y gobiernos provinciales. Como ejemplo, mencionó que compañías del sector energético, entre ellas Genneia e YPF Luz, debieron postergar sus planes de salida al mercado. Así, el costo del financiamiento se convierte en una variable clave para las inversiones y el desarrollo económico.