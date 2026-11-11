RDEco: por qué el riesgo país sigue alto pese a las mejoras en los indicadores económicos de Argentina

La turbulencia financiera internacional y los cambios políticos en Estados Unidos generan interrogantes sobre el futuro de los activos argentinos. En este escenario, el economista Eduardo Coria Lahoz analizó los factores que condicionan las inversiones y advirtió que las principales dificultades del país no se explican por sus indicadores macroeconómicos, sino por la incertidumbre política y la falta de confianza.

Al analizar la situación económica en RDEco por +Perfil, Coria Lahoz destacó que las exportaciones argentinas podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares, un récord histórico, mientras que la acumulación de reservas superó los 15.000 millones, frente a un compromiso inicial de 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. También resaltó el crecimiento del sector energético, que permitió revertir una balanza comercial negativa de 6.000 millones de dólares y transformarla en un superávit cercano a los 8.000 millones, además del resultado fiscal positivo, estimado entre el 1,2% y el 1,3% del PBI.

La economía argentina y el peso de la incertidumbre política

“Si yo te diera solamente esa información, ¿vos qué me dirías de los bonos argentinos? Riesgo país, 0 %”, planteó el economista. Sin embargo, recordó que el indicador llegó a aproximarse a los 1.000 puntos.

Para Coria Lahoz, esta contradicción demuestra que “el problema que hoy tiene Argentina no es un problema económico; las raíces las tenemos que buscar en otro lado, y ese otro lado es precisamente el plano político”.

El especialista también explicó que la Argentina todavía no consiguió recuperar el acceso normal a los mercados internacionales de crédito, una situación que encarece considerablemente el financiamiento de sus compromisos externos.

Deuda argentina: la necesidad de recuperar capacidad de pago y acuerdos políticos

Para ilustrar esta dificultad, comparó la situación argentina con la de Uruguay. Si ambos países enfrentaran vencimientos por 10.000 millones de dólares, Uruguay podría emitir un bono a diez años y refinanciar la deuda pagando aproximadamente 500 millones en intereses. Argentina, en cambio, debería reunir el capital necesario para afrontar los vencimientos. “Lo que a Uruguay le cuesta 500 millones, a Argentina, en una situación similar, le cuesta 10.000, 20 veces más”, graficó.

En ese sentido, explicó que el riesgo país mide tanto la voluntad como la capacidad de pago de una economía. Aunque reconoció un cambio en la actitud del actual Gobierno frente al cumplimiento de las obligaciones, advirtió que todavía falta consolidar la capacidad financiera necesaria. “Voluntad de pago, 100. Ahora también necesitamos tener capacidad de pago, que es lo que Argentina no tenía”, afirmó.

Finalmente, consultado sobre una eventual nueva asistencia financiera de Estados Unidos, Coria Lahoz consideró que el Gobierno debería priorizar los acuerdos internos antes que depender del respaldo externo. “Más que buscar ayuda afuera, yo te diría que el Gobierno debería buscar ayuda adentro”, sostuvo. Y agregó que necesita construir consensos políticos, moderar las confrontaciones y presentar una agenda económica coherente.

“Los problemas internos hacen que los de afuera duden de nosotros, y a partir de allí, todo lo que sea bono, Argentina lo tiene que pagar descontado”, concluyó.