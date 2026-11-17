En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el economista Lorenzo Sigaut Gravina y el analista de mercados Santiago Llull analizaron las consecuencias del programa de estabilización, las diferencias entre los sectores ganadores y perdedores y las señales que observa el mercado de cara al escenario electoral. También cuestionaron el impacto del dólar apreciado sobre la industria y las economías regionales.

Sigaut Gravina consideró que el programa de estabilización quedó a mitad de camino en su objetivo de reducir la inflación y comparó el escenario actual con la convertibilidad. Sin embargo, señaló que aquel esquema terminó condicionado por la devaluación del real brasileño en 1999, una situación que encuentra ciertos paralelismos con el presente.

El dólar apreciado y las dificultades para competir

“Nuevamente, el real se deprecia y nosotros seguimos teniendo que mantener el dólar lo más quieto posible para que no se acelere la inflación, pero descuidando el resto de las variables”, explicó.

El economista sostuvo que el Gobierno combina un esquema fiscal contractivo con una política cambiaria orientada a contener los precios. Como la recaudación no mejora, señaló que el Ejecutivo debe continuar ajustando el gasto público en términos reales para cumplir con las metas fiscales.

A su vez, advirtió que el tipo de cambio apreciado perjudica la competitividad de buena parte de la producción nacional. “Salvo las economías extensivas y basadas en recursos naturales, que hoy básicamente estamos hablando de minería, energía y agroindustria, el resto no puede competir”, afirmó.

En ese sentido, mencionó especialmente a la industria y las economías regionales, que enfrentan mayores dificultades para sostener su actividad. Para Sigaut Gravina, esta dinámica reduce el aparato productivo y compromete la capacidad de generar empleo formal.

“La destrucción del empleo privado formal ha sido sostenida e incluso hoy no se detiene”, alertó. También indicó que, aunque creció el cuentapropismo formal, el trabajo informal y las changas fueron las modalidades que más aumentaron.

El mercado mira las elecciones y busca señales de certidumbre

Por su parte, Santiago Llull planteó que los mercados ya están atentos a variables que exceden la negociación parlamentaria del Gobierno. Entre ellas, mencionó la evolución del oro y del bitcoin, dos activos considerados refugios de valor, cuyos precios registraban retrocesos en el escenario que describió durante la entrevista.

“Me parece que el mercado ya está mirando otra cosa. Hoy tengo dos números que a mí me preocupan mucho”, sostuvo.

Llull señaló que los inversores necesitan certidumbre sobre el rumbo político y económico, y consideró que los próximos tres o cuatro meses serán determinantes para evaluar las posibilidades electorales del oficialismo.

“Si vos en tres meses, cuatro meses, llegando a fin de año, no marcás nada diferente, me parece que el mercado va a descontar que en un balotaje las encuestas pueden ser reales”, advirtió.

La medición de la inflación y el cambio en la canasta de consumo

En el cierre, Sigaut Gravina también cuestionó la falta de actualización de la canasta utilizada para medir la inflación. Explicó que, con una metodología basada en consumos más recientes, el índice habría mostrado registros ligeramente superiores.

“La nueva canasta pesa más los servicios que los bienes”, indicó. Según detalló, los servicios acumularon mayores aumentos por la recomposición de tarifas, mientras que los bienes se abarataron relativamente por la apertura comercial y la apreciación cambiaria.