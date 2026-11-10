RDEco: qué beneficios recibió Mercado Libre del Estado argentino

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Fernando Alonso y Federico Vacarezza analizaron el impacto de Mercado Libre en la economía argentina, los beneficios estatales que impulsaron su expansión y el futuro de Mercado Pago como banco. También advirtieron sobre el creciente protagonismo político de los grandes empresarios tecnológicos y los riesgos de trasladar la lógica empresarial al gobierno de una sociedad.

Fernando Alonso sostuvo que el éxito de Mercado Libre no puede explicarse exclusivamente por la capacidad empresarial de Marcos Galperin, sino que también debe contemplarse el acompañamiento del Estado argentino durante el desarrollo y la expansión de la compañía. «Mercado Libre fue posible porque el Estado argentino invirtió mucho en el desarrollo de esa empresa», afirmó. En ese sentido, mencionó el financiamiento de su crecimiento, su internacionalización y los recursos aportados mediante políticas públicas de promoción del sector tecnológico.

El rol del Estado en el crecimiento de Mercado Libre

El periodista hizo especial hincapié en la Ley de Software y su continuidad a través de la Ley de Economía del Conocimiento. «No se puede depositar solo en Galperin el éxito de esa empresa», remarcó, al señalar que los beneficios fiscales y los instrumentos de promoción tuvieron un papel importante en la consolidación del negocio.

Sin embargo, consideró que la continuidad de esos incentivos merece una revisión: «A esta altura del partido, esos beneficios en una empresa como Mercado Libre ya suenan injustificados».

Alonso también se refirió a la transformación de Mercado Pago en banco y advirtió que una entidad bancaria tiene obligaciones y reglas diferentes de las de una billetera digital. «Un banco no es una billetera», subrayó. Según su análisis, en una primera etapa podría funcionar como una estructura destinada a captar inversiones y respaldar la actividad de la plataforma, sin absorber automáticamente todas las cuentas existentes.

Federico Vacarezza agregó que el proceso dependerá de las condiciones que establezcan los organismos reguladores. «Una vez que Mercado Libre tenga la licencia de banco, también habría que ver qué le exigen los reguladores al momento de implementarse», señaló.

El poder de los empresarios tecnológicos y los riesgos para la democracia

Vacarezza reconoció el impacto positivo de Mercado Libre en la transformación del consumo y el comercio electrónico. «Ha dinamizado el comercio electrónico en la Argentina, se ha metido prácticamente en todas nuestras vidas», sostuvo. También destacó su expansión regional y su capacidad para competir con grandes compañías en Brasil y México.

No obstante, identificó un costado preocupante en el protagonismo político de los grandes empresarios tecnológicos. Cuestionó que figuras como Galperin asuman el papel de referentes ideológicos capaces de definir hacia dónde deberían avanzar las sociedades.

«Lo peligroso en este caso es que la democracia como sistema delegue en estos empresarios, en estos megaempresarios», advirtió. Para el economista, esa tendencia se relaciona con el denominado tecnofeudalismo, en el que los magnates tecnológicos buscan influir sobre las decisiones políticas y culturales.

En ese sentido, planteó una distinción central: «Una nación, un Estado, un país, no se gobierna como una empresa. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es conducir una nación».

Alonso coincidió en que el análisis de Galperin no debería quedar reducido a sus intervenciones en redes sociales. Consideró que su dimensión empresarial tiene un peso mucho mayor en la economía argentina: «Mercado Libre tiene un rol único para bien y para mal».