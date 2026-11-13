RDEco: qué diferencia hay entre las canastas de consumo que utilizan el INDEC y la Ciudad de Buenos Aires

Al explicar las diferencias entre los indicadores de inflación, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, José Donati, señaló que la principal discrepancia entre el IPC porteño y el índice nacional no está en la metodología, sino en la antigüedad de las canastas de consumo utilizadas para calcularlos.

“La discusión no es tanto metodológica, sino que tiene que ver con la actualización de la canasta”, explicó. Mientras que la Ciudad utiliza una encuesta de gastos de 2017, el INDEC todavía trabaja con una estructura de consumo basada en datos de 2004.

Las diferencias entre las canastas de consumo y los índices de inflación

Para ilustrar el problema, mencionó cómo cambiaron los hábitos de consumo: “En 2004 teníamos un celular, SMS y pará de contar; hoy por hoy el streaming, el tablet” forman parte de la vida cotidiana.

Donati también explicó que la diferencia entre el 1,9% registrado en la Ciudad y el 2,2% nacional durante octubre respondió, en parte, al impacto de la quita de subsidios de la zona fría. “Esa es la dos o tres décimas de diferencia que hay entre nuestra medición y la nacional”, sostuvo.

Además, alertó sobre el comportamiento de los servicios, cuyos precios aumentan por encima del promedio. “Los servicios se indexan, o sea, la inflación pasada determina el precio futuro”, señaló. Según el especialista, esta dinámica inercial dificulta la desaceleración de los precios, incluso cuando la emisión monetaria está controlada.

Inercia inflacionaria, tarifas y desafíos para el crecimiento

Donati advirtió que las canastas básicas alimentaria y total están aumentando por encima del nivel general de inflación, lo que representa una señal de alerta para los indicadores de pobreza e indigencia.

“La inflación es multicausal con una raíz monetaria”, afirmó, y planteó la necesidad de abordar también los mecanismos de indexación de tarifas y servicios públicos.

Por su parte, Federico Glustein coincidió en que la desaceleración inflacionaria debe continuar, aunque consideró que el proceso todavía demandará varios años. “La batalla contra la inflación hay que darla”, sostuvo, y recordó que países como Perú, Brasil e Israel necesitaron más de ocho o diez años para reducir sus niveles de inflación.

Sin embargo, planteó que el Gobierno debe definir qué objetivos persigue con la estabilización económica. “La baja de la inflación no se tiene que tomar como un fin, sino como un medio para algo más”, explicó.

En ese sentido, consideró necesario avanzar hacia un programa de desarrollo y crecimiento de largo plazo. También cuestionó los valores de los servicios públicos cuando se comparan con referencias internacionales.

“Los salarios de referencia del sector de servicios son 30 o 40% por debajo del valor internacional, entonces, ¿por qué pagarías el valor internacional por el agua, por la energía eléctrica?”, preguntó.

Finalmente, Glustein planteó que el desafío consiste en compatibilizar la estabilidad de precios con una estructura de costos sostenible para las empresas y los hogares, de manera que la desaceleración inflacionaria pueda traducirse en mejores condiciones de vida y crecimiento económico.