La distancia entre los distintos tipos de cambio volvió a ocupar la atención del mercado. Durante la entrevista en RDEco, por +Perfil, el analista de mercados Santiago Llull propuso mirar las diferencias entre las cotizaciones financieras y el dólar oficial para comprender mejor el escenario cambiario.

El economista precisó que la brecha entre el contado con liquidación y el dólar oficial se ubicaba en el 8,67%. En tanto, la diferencia entre el dólar MEP y el oficial era del 3,16%, mientras que la distancia entre el blue y el tipo de cambio oficial rondaba el 3%.

La brecha entre el dólar oficial, el MEP y el contado con liquidación

“Los dólares se están moviendo”, resumió Llull, al marcar un cambio respecto de un período en el que las distintas cotizaciones mantenían valores mucho más cercanos. “Recordemos que siempre decíamos: blue, MEP y oficial eran prácticamente lo mismo”, señaló.

Para el especialista, el interrogante central es qué consecuencias puede tener este movimiento y si responde, en parte, a una mayor demanda de dolarización. En ese sentido, mencionó las advertencias de JP Morgan sobre un posible incremento de esa tendencia.

“La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si este movimiento tiene que ver, por supuesto, con lo que decía JP Morgan respecto a una dolarización un poco más importante”, planteó.

Dólar más caro: posibles efectos sobre importaciones y exportaciones

Más allá de las diferencias entre las cotizaciones, Llull puso el foco en los efectos que una suba del tipo de cambio podría generar sobre la actividad económica. Según explicó, un dólar más elevado modifica los incentivos tanto para quienes importan como para quienes exportan.

En el caso de las importaciones, sostuvo que el encarecimiento de las divisas puede desalentar el ingreso de determinados productos, especialmente aquellos que no resultan indispensables para el país. “Si el dólar está más caro, al importador le va a costar más”, explicó.

Desde el lado de las exportaciones, el movimiento cambiario podría representar una mejora en los ingresos en moneda local. “Al exportador le va a traer más cantidad de pesos por cada divisa que tenga”, indicó.

A partir de esa relación, el economista consideró que el movimiento del dólar podría contribuir indirectamente a corregir algunas variables de la economía. Sin embargo, advirtió que el proceso también plantea riesgos vinculados con el traslado de la devaluación a los precios.

En particular, mencionó el pass-through, es decir, el impacto que una variación del tipo de cambio puede tener sobre la inflación. “Si yo equilibro, hago un equilibrio hacia el dólar oficial en 1.700 pesos, bueno, esa es la gran duda”, concluyó.