La economía argentina enfrenta un escenario complejo para recuperar el crecimiento en los próximos meses. El estancamiento de los salarios, la falta de impulso del mercado interno y la moderación de los sectores que hasta ahora sostenían la actividad reducen las posibilidades de una recuperación antes de fin de año.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el economista Isaías Marini cuestionó las perspectivas más optimistas sobre la evolución de la actividad y advirtió que no encuentra fundamentos para anticipar un repunte en el corto plazo. En diálogo con Fernando Meaño, conductor del ciclo, fue contundente: "No veo demasiadas razones para pensar en un impulso de la actividad en el corto plazo".

Se moderaron los sectores que impulsaban el crecimiento

Marini explicó que, en una primera etapa, la economía mostraba un comportamiento dispar, con algunos sectores que avanzaban mientras otros permanecían rezagados. El agro, la minería y el petróleo habían funcionado como motores de la actividad, aunque esa dinámica comenzó a perder fuerza.

"Al principio diagnosticábamos una economía en forma de K, con el agro, la minería, el petróleo tirando para adelante. Ahora estos sectores empezaron a moderarse, particularmente el agro", señaló.

Para el economista, esa desaceleración fue uno de los factores que explican el resultado negativo registrado en julio. "Creo que eso fue uno de los factores que tiró abajo el número de julio, que fue una caída muy fuerte", sostuvo.

El cambio en el desempeño de esas actividades representa un problema adicional para una economía que todavía no consigue consolidar una recuperación generalizada. Los sectores que compensaban la debilidad del resto comenzaron a perder impulso, lo que deja más expuestas las dificultades del mercado interno.

El mercado interno depende de salarios que no se recuperan

Otro de los puntos centrales del diagnóstico de Marini fue la situación del empleo y los ingresos. Según explicó, la evolución del mercado interno depende fundamentalmente de la dinámica de esas dos variables, pero los indicadores no muestran todavía señales de una mejora significativa.

"Ahora bien, el mercado interno fundamentalmente depende de la dinámica del empleo y de los salarios", planteó. Y agregó que "la masa salarial del sector privado está estancada desde hace un tiempo".

La falta de recuperación de los ingresos limita las posibilidades de que el consumo se convierta en un motor de crecimiento. En ese contexto, el economista consideró que la capacidad del Gobierno para impulsar la actividad es reducida, tanto por las restricciones presupuestarias como por las decisiones de política económica.

El Gobierno tiene poco margen fiscal y monetario

Al analizar las herramientas disponibles para estimular la economía, Marini sostuvo que las posibilidades oficiales son limitadas. También introdujo una variable política: la voluntad del Gobierno de modificar el rumbo económico para promover una recuperación de la actividad.

"Pensando un poco en clave electoral, las posibilidades del Gobierno para reactivar no son demasiado amplias, tampoco la voluntad, me parece", afirmó.

En materia fiscal, señaló que el margen es particularmente estrecho y mencionó el impacto que tendría sobre la recaudación la aplicación del FAL, que estimó en casi 0,3% del PBI. Por eso, consideró que una de las alternativas restantes sería flexibilizar parcialmente la política monetaria.

Sin embargo, esa posibilidad también enfrenta obstáculos. "Lo que le queda es un poco de aflojar la política monetaria, pero con este contexto externo que se tornó más pesimista, más negativo, es un poco difícil pensar una reactivación por el lado monetario", advirtió.