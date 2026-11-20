Andrea Ciporkin transformó años de investigación, lecturas periodísticas y observación de la realidad en su primera novela, El silencio como laberinto, una historia que aborda el maltrato infantil, el abuso, la corrupción y la recuperación de la identidad. En diálogo con Osvaldo Quiroga, para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, la autora reconstruyó el origen de la obra y contó cómo una historia que inicialmente había imaginado como un cuento terminó convirtiéndose en una novela.

El relato propone un recorrido por el sometimiento de un cuerpo, la pérdida de identidad y la posibilidad de encontrar un camino hacia la redención. Su construcción también está atravesada por un escenario particular, Pantanito, y por una protagonista cuya verdadera identidad no se revela desde el comienzo, sino que se descubre a medida que avanza la lectura.

De la investigación periodística a la ficción

Ciporkin explicó que la historia es el resultado de una acumulación de información y experiencias vinculadas con su recorrido profesional. Durante años, los noticieros, los programas de investigación y la lectura de titulares funcionaron como fuentes de inspiración para construir un universo narrativo atravesado por problemáticas sociales.

“Muchos años de investigación, noticieros, programas de investigación también. Me gusta leer mucho los titulares, me nutro mucho de eso, de formación de la profesión. Y bueno, eso, acumulación de información”, contó sobre el proceso que alimentó la escritura.

Sin embargo, el proyecto no nació originalmente con la intención de convertirse en una novela. La primera versión fue un cuento escrito durante la pandemia, que luego encontró otro destino a partir de las devoluciones recibidas en sus clínicas literarias con Luis May. “Me dice: 'Esto no es un cuento, esto es una novela'”, recordó sobre aquella intervención que terminó modificando el rumbo de la obra.

Pantanito, un escenario construido a partir de la observación

Uno de los elementos que atraviesan la historia es Pantanito, un espacio ficcional que, según explicó la escritora, surgió de la observación de distintos lugares y de un trabajo de investigación. Quiroga le preguntó si había conocido un sitio que se pareciera al escenario de la novela y si había podido aproximarse a esa realidad.

“Exactamente. Muchos viajes, ruta, ir observando, puentes”, respondió Ciporkin al describir cómo fue reuniendo elementos para construir ese universo. También aclaró que realizó una investigación específica sobre ese tipo de lugares, aunque reconoció que la realidad encontrada no coincidía exactamente con la representación literaria.

“Tuve que hacer una investigación y no era tal como yo lo escribí, pero sí, podríamos decir que daba esa sensación”, explicó. De esta manera, Pantanito funciona como un escenario de ficción alimentado por referencias de la realidad, sin constituir una reproducción exacta de un lugar investigado.

Una protagonista cuya identidad se descubre a través de su voz

Otro de los aspectos centrales de la novela es la construcción de su protagonista. Durante la entrevista, Quiroga destacó que la historia aborda el maltrato infantil y la experiencia de un cuerpo sometido, además del proceso necesario para recuperar la identidad. Ciporkin coincidió con esa lectura y señaló que la redención también ocupa un lugar importante en el recorrido del personaje.

“La protagonista nació mujer, niña, adulta. No lo sabés hasta que empezás a profundizar en la novela”, explicó. La escritora puso especial atención en la voz aniñada del personaje, un recurso narrativo que despierta interrogantes sobre su identidad y sobre la manera en que fue construida.

Quiroga planteó que esa voz podía vincularse con una forma de cosificación, una interpretación con la que Ciporkin estuvo de acuerdo. La conversación dejó así expuesto uno de los núcleos de la obra: la relación entre el abuso, el sometimiento y la posibilidad de recuperar una identidad propia, en una historia que combina conflictos individuales con problemáticas sociales y políticas.