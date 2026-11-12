RDEsc: Guillermina Rizzo recordó cómo fue el vínculo que construyó con el papa Francisco

Guillermina Rizzo todavía busca palabras para describir el vínculo que llegó a construir con el papa Francisco. La autora contó que tuvo una audiencia con él, en la que le entregó su libro, y que, a partir de ese encuentro, comenzaron a intercambiar correos electrónicos. El último encuentro presencial fue el 8 de agosto de 2024.

En una entrevista con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Rizzo destacó un detalle de aquella comunicación que, según dijo, distinguía su experiencia de los relatos de quienes aseguran haber sido cercanos al pontífice: “Él escribía de puño y letra y su secretario convertía esa hoja en un PDF. Esa era la forma de intercambio”.

“Es muy fuerte”: el recuerdo de la audiencia con Francisco

Al reconstruir aquel primer encuentro, Rizzo reconoció que todavía le cuesta comprender por qué tuvo esa oportunidad. “Yo en la previa decía: ‘Bueno, me voy a caer redonda’, porque es muy fuerte”, recordó durante la conversación con el conductor, Osvaldo Quiroga.

También contó que se preguntaba qué podía haber motivado el interés del Papa en ella. “Yo digo: ¿por qué yo?, porque no tengo nada de espectacular y de trascendente para ser yo”, explicó. Según relató, una persona muy cercana a Francisco le ofreció una posible respuesta: “Tal vez por eso, porque Francisco siempre disfrutaba de hablar con las personas comunes”.

La escritora señaló que todavía intenta encontrarle un sentido a esa experiencia. “Es algo que tal vez con el tiempo tendré que ir descubriendo, el por qué yo”, expresó.

El libro que abrió el camino del encuentro

El primer acercamiento se produjo cuando Rizzo le entregó una obra que había sido presentada poco tiempo antes. El libro, explicó, es el resultado de su tesis doctoral y tiene como eje el análisis del fenómeno de la violencia.

Uno de los aspectos que despertó la atención de Francisco fue la bibliografía elegida para desarrollar esa investigación. Entre los autores citados aparece Ignacio Martín-Baró, psicólogo social jesuita considerado el padre de la psicología de la liberación.

“Francisco se sorprende porque no es un autor sumamente consumido”, explicó Rizzo. También señaló que su inclusión podía resultar llamativa en un país con una fuerte tradición psicoanalítica.

Ignacio Martín-Baró, un punto de contacto con el Papa

Para Rizzo, la referencia a Martín-Baró pudo haber funcionado como un elemento de conexión con Francisco. “Creo que ese fue el camino, pudo haber sido un punto de contacto”, sostuvo al recordar la reacción del pontífice ante el contenido del libro.

La autora no presentó ese episodio como una explicación definitiva del vínculo, sino como una posibilidad que todavía intenta comprender. Entre la audiencia inicial, los intercambios manuscritos y el último encuentro de agosto de 2024, conserva el recuerdo de una relación que, según reconoció, aún le resulta difícil poner en palabras.