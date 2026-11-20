José Luis Valls encontró en la literatura una nueva forma de reconstruir su vida después de una tragedia familiar. Psicoanalista de profesión, comenzó a estudiar Filosofía a los 60 años, luego de la muerte de su hija en el año 2000, un acontecimiento que modificó profundamente su recorrido personal y lo llevó a descubrir la escritura como una nueva vocación.

En diálogo con Osvaldo Quiroga, para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, el autor contó cómo nació ese vínculo con la literatura, repasó sus primeras experiencias con la novela negra y explicó el cambio de estilo que representa su obra más reciente. “Empecé a escribir cuentos, obviamente que eran para elaborar eso que yo había perdido, que para mí era la mitad de mí”, recordó.

La muerte de su hija y el comienzo de una nueva vida a los 60 años

Al preguntarle por el camino que lo llevó del psicoanálisis a la literatura, Valls señaló que hubo un acontecimiento decisivo que modificó sus prioridades. “Ocurrió algo muy importante en mi vida, que me cambió. Falleció una hija”, expresó durante la conversación con Quiroga.

A partir de esa pérdida, decidió comenzar nuevamente. “Y yo empecé de nuevo. Esa fue mi fantasía”, explicó. Fue entonces cuando se acercó a la Facultad de Filosofía y Letras, donde descubrió que su interés estaba más relacionado con la literatura que con la filosofía.

“Empecé a estudiar Filosofía, empecé a ir a la facultad a los 60 años”, contó. Y agregó que, a partir de esa experiencia, nació una parte nueva de su identidad: la escritura literaria. Aunque continúa ejerciendo el psicoanálisis, encontró en la ficción un espacio para trabajar con aquello que había perdido y transformarlo en una experiencia creativa.

Seis novelas escritas y cuatro publicadas

Valls contó que hasta el momento escribió seis novelas, de las cuales publicó cuatro. Sus primeros trabajos estuvieron vinculados con el género policial y las novelas negras, aunque con una particularidad: el lector no recibe todas las respuestas ni encuentra necesariamente una resolución convencional de los crímenes.

“Empecé por el lado de las novelas negras, que son negras... El crimen”, explicó. Sin embargo, aclaró que en sus historias el detective no siempre ocupa el lugar tradicional: “El detective tenía que ser el lector”.

Quiroga señaló que en una de las novelas el descubrimiento de la verdad se produce recién al final. Valls reconoció que esa puede ser una de las características de su narrativa: “Las quejas podrían ser esas, porque antes en las novelas de detectives estaba todo servido, estaba todo resuelto, en cambio en las mías no”.

El escritor también vinculó la oscuridad de sus relatos con la historia argentina. Al referirse a ese costado de su producción, sostuvo que la realidad del país ofrece algunos de los escenarios más sombríos que pueden trasladarse a la ficción.

La belleza de las palabras para contar lo siniestro

Durante la entrevista, el autor explicó que su novela más reciente representa un cambio importante respecto de sus trabajos anteriores. La definió como un salto cualitativo, con una propuesta más cercana a la literatura lírica y una referencia a La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca.

“En esta novela es tipo Calderón de la Barca, es una novela lírica”, señaló. Luego explicó qué entiende por esa dimensión de su escritura: “Lo lírico es la belleza de las palabras”.

Pero esa belleza no implica abandonar los aspectos más oscuros de sus historias. Por el contrario, Valls destacó que el lenguaje permite construir un contraste entre la forma y el contenido: “En la belleza de las palabras se esconde lo siniestro de la cosa”.

Quiroga relacionó esa propuesta con los juegos entre la verdad y la apariencia presentes en la obra de Calderón de la Barca, particularmente a través del personaje de Segismundo. La conversación también llegó al escenario de La verdad y a la figura de un escribano, sobre quien Valls dejó una definición contundente: “Es el dueño de la verdad”.