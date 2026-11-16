El dramaturgo Juan Andrés Romanazzi cierra su primera trilogía teatral con Las despedidas, una obra que completa un recorrido iniciado con Las promesas y continuado con Los secretos. El proyecto, titulado De las veces que imagino, propone abordar tres grandes temas de la humanidad: el tiempo, el amor y la muerte, a partir de situaciones cotidianas y personajes cercanos.

En diálogo con Osvaldo Quiroga, durante una nueva edición de Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Romanazzi explicó que la decisión de trabajar con trilogías responde tanto a una búsqueda artística como a una necesidad del teatro independiente. Su intención es construir equipos que puedan permanecer y desarrollarse en el tiempo, en lugar de limitarse a producciones que realizan unas pocas funciones.

“Las obras se hacen por un par de funciones y eso imposibilita madurar con un equipo”

Al explicar por qué eligió el formato de trilogía, Romanazzi señaló que uno de sus principales objetivos es generar continuidad en un ámbito donde los proyectos suelen tener una duración limitada. “Sucede algo en el teatro independiente, que hay mucha eventualidad, que las obras se hacen por un par de funciones y eso para mí imposibilita la cuestión de madurar con un equipo”, sostuvo.

Para el dramaturgo, la posibilidad de permanecer trabajando con las mismas personas es una condición fundamental para desarrollar una propuesta artística. “Es como una apuesta a largo plazo de pensarnos en el tiempo”, explicó sobre el proyecto que lleva adelante junto con la actriz Paula Mbarak, a quien definió como “una genia, una actriz impresionante”.

La trilogía comenzó con Las promesas, un unipersonal protagonizado por Mbarak; continuó con Los secretos, presentada en el espacio teatral El Portón de Sánchez; y ahora concluye con Las despedidas, que vuelve a ese mismo escenario.

El tiempo, el amor y la muerte como ejes de una trilogía

Además de la continuidad del equipo, Romanazzi destacó que el formato le permite desarrollar un juego de escritura alrededor de una temática común. “Me parece que en términos de escritura me propone como un juego muy interesante, que es habitar una temática o un pequeño juego en cada tríada”, explicó.

En el caso de De las veces que imagino, la búsqueda consiste en explorar el tiempo, el amor y la muerte, pero sin abordarlos desde una perspectiva abstracta o distante. “La búsqueda es poder hablar de los grandes tópicos de la humanidad partiendo de lo cotidiano y lo sencillo en situaciones como más captables”, señaló.

Esa intención también aparece en Las promesas, la primera obra de la trilogía, que continúa en cartel. Allí, la historia gira alrededor de una mujer que espera durante años el regreso de su padre, quien le había prometido volver cuando ella era muy pequeña.

Una mujer que espera toda su vida el regreso de su padre

Al profundizar sobre la obra, Romanazzi explicó que el tiempo funciona como el eje de una historia atravesada por la espera. La protagonista, llamada Georgina, permanece aferrada a la promesa de su padre y construye su vida alrededor de la posibilidad de que algún día regrese.

“Lo que intenta generar es cómo sucede el paso del tiempo en una mujer que espera durante mucho tiempo la llegada de su padre”, explicó. La transformación de ese personaje también se expresa físicamente, a través de las marcas que los años dejan en el cuerpo.

El dramaturgo describió a Georgina como “una Penélope de la espera y de la fe en la palabra”, y destacó que su historia también pone en discusión el valor de las promesas. “Ella es una fanática de la palabra, ha creído en lo que se le ha dicho y sigue esperando permanentemente”, sostuvo.

La protagonista, según Romanazzi, continuará esperando mientras dure su vida. Una historia que convierte una promesa incumplida en una reflexión sobre el paso del tiempo, la confianza y la persistencia de la espera.