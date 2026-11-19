El escritor Luis Pescetti reflexionó sobre la literatura, la identidad argentina y la manera en que los chicos construyen su mirada sobre el mundo a partir de las historias que reciben. Durante una entrevista con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, explicó las motivaciones detrás de su nuevo libro y compartió detalles de su proceso creativo, sus hábitos de escritura y su postura frente a las discusiones sobre qué lecturas pueden considerarse literatura.

En la conversación con Osvaldo Quiroga, Pescetti puso el foco en una cuestión que considera fundamental: cómo se les cuenta a los chicos quiénes son y qué país habitan. En ese sentido, planteó una reflexión sobre la historia argentina y sostuvo: “De Argentina no tenemos mucha conciencia de ser colonia, pero fuimos colonia. Tenemos el discurso típico de una colonia, de una postcolonia”.

“Me importa mucho cómo les llegan las historias a los chicos sobre sí mismos”

El autor explicó que su interés por estas cuestiones está directamente relacionado con la manera en que los más jóvenes interpretan su realidad. Para Pescetti, las historias no solamente entretienen, sino que también ayudan a construir una representación del país, de su pasado y de la sociedad en la que viven.

“¿Qué querés con la justicia? Y los chicos oyen eso constantemente”, señaló al referirse a determinados discursos que circulan socialmente. A partir de esa preocupación, contó que la editorial Godot lo invitó a participar de su colección Íntima, una propuesta en la que pudo contar cómo trabaja y de qué manera construye sus relatos.

El libro, según explicó, busca mostrar ese proceso que suele permanecer detrás de escena: cómo transforma las experiencias, las ideas y las emociones en historias. “Cómo armo yo de esa masa, de ese magma que tenemos todos adentro para armar una historia contada para los chicos o contada para quien sea sobre cómo se llama eso que viven: la vida”, describió.

La rutina de escritura de Pescetti: cuatro horas y mil palabras por día

Durante la entrevista, el escritor también reveló algunos detalles de su disciplina cotidiana. Aunque participa de espectáculos de poesía y canciones junto a Juan, aclaró que el trabajo de escritura es, fundamentalmente, solitario.

Pescetti contó que dedica cuatro horas diarias a escribir, aunque reconoce que no todas tienen la misma productividad. “De las cuales dos, en mi caso, son las buenas”, precisó. Además, explicó que en sus mejores períodos se propone alcanzar un objetivo concreto: mil palabras por día.

Esa metodología responde a un aprendizaje que incorporó con el tiempo y que considera importante para sostener el trabajo creativo. “Eso lo aprendí, de que no hay que agotar el impulso”, explicó. También detalló una particularidad de su método: escribe en computadora, pero corrige sobre papel.

Sin embargo, aclaró que no pretende presentar esa rutina como una fórmula universal para otros escritores. “Esa es mi, no quiere decir que es la rutina que aconsejo, es la que yo me armé”, sostuvo, al remarcar que cada autor debe encontrar su propia manera de trabajar.

Harry Potter, Harold Bloom y el derecho de los chicos a disfrutar de la lectura

Otro de los momentos de la charla giró alrededor de Harry Potter y las discusiones sobre el valor literario de determinadas obras. Pescetti recordó una polémica vinculada con Harold Bloom, reconocido crítico literario y autor de Shakespeare: la invención de lo humano, a raíz de una declaración suya en la que había sostenido que la saga de J. K. Rowling no era literatura.

El escritor explicó que aquella postura lo llevó a componer una canción en defensa del gusto de los chicos por la lectura. Su planteo apuntaba a cuestionar la idea de que una autoridad literaria pueda determinar qué libros merecen ser disfrutados.

“No se vale hablar desde el canon así”, afirmó. Y resumió el sentido de aquella canción con una frase sencilla: “Yo leí Harry Potter y me gustó. ¿Qué hago con eso?”.

La discusión permitió poner sobre la mesa una cuestión central para Pescetti: el placer de leer no debería quedar subordinado a las jerarquías del mundo literario. Una obra puede generar entusiasmo en un chico y despertar su interés por los libros, independientemente de las discusiones que mantengan los especialistas sobre su calidad.

Durante el intercambio, Quiroga también recordó el impacto que tuvo la saga en su propia familia y contó que su hija Luli había leído todos los libros de Harry Potter. Una experiencia que volvió a poner en primer plano el valor del vínculo personal con la lectura, más allá de los debates del canon literario.