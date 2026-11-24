Un perro que envejece puede convertirse en una forma de mirar de cerca el paso del tiempo. Esa es una de las ideas que atraviesan El parque del futuro, el libro de Nicolás Diodovich, cuyo protagonista observa el deterioro de su mascota y, a partir de esa experiencia, empieza a hacerse preguntas sobre la vejez, la pareja y el futuro.

En diálogo con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, el autor explicó cómo ese vínculo funciona como punto de partida para recorrer distintas inquietudes personales y existenciales. «Sí, es el perro, y a través de ese perro, el narrador se hace preguntas sobre la vejez, se hace preguntas sobre sí mismo, sobre la pareja, la pareja sin hijos, a la que se le está muriendo un perro», contó Diodovich. Y agregó que el animal es «el motor del libro», aunque la narración no se limita a su historia: «A través de él, como si fuese salir a pasear, se pasea por diferentes temas que van conectándose».

La vejez como una preocupación que cambia con los años

Durante la conversación, el conductor Osvaldo Quiroga puso el foco en una de las inquietudes del personaje: la preocupación por envejecer a una edad que todavía puede parecer temprana. Diodovich reconoció que esas preguntas también lo interpelan como autor, aunque distinguió entre su experiencia y la voz narrativa que construyó para el libro.

«Una cosa es tener 20, otra es tener 40, y otra cosa es tener 50 o 60», señaló. En ese sentido, explicó que las preocupaciones cambian a medida que pasan los años y que las preguntas del protagonista tienen puntos de contacto con las propias: «Son inquietudes y preguntas que me hago yo como autor, que se hace el narrador, que estamos bastante conectados».

La vejez, entonces, aparece como una experiencia que no empieza únicamente cuando llega una determinada edad. También puede anticiparse, imaginarse y convertirse en motivo de reflexión desde mucho antes, especialmente cuando el paso del tiempo se vuelve visible en alguien cercano.

«Quién nos va a cuidar»: el futuro de una pareja sin hijos

Otra de las dimensiones que atraviesan el libro es la vida gay y la decisión de no tener hijos. Diodovich explicó que el narrador se pregunta qué sucederá cuando llegue la vejez y qué lugar ocuparán los vínculos afectivos en esa etapa de la vida.

«Preguntas también desde la vida gay, desde la vida sin hijos, los que decidimos no tener hijos, qué va a hacer de nosotros en ese futuro, en esa vejez, quién nos va a cuidar o quién nos va a acompañar en ese tránsito», expresó. La reflexión no se presenta como una respuesta cerrada, sino como una serie de interrogantes sobre la compañía, los cuidados y las formas de atravesar los últimos años.

En el intercambio también apareció una distinción entre la posibilidad de adoptar y la decisión de no tener hijos. El eje que plantea el libro, según explicó el entrevistado, está puesto precisamente en esa elección y en las preguntas que puede abrir respecto del futuro.

El perro como una medida del tiempo y de la finitud

La vida de un perro, que suele extenderse entre 13 y 15 años, permite observar el envejecimiento en una escala distinta. Quiroga señaló que esa transformación del animal también funciona como una señal de la finitud humana. Diodovich coincidió y recordó un pasaje de la parte inicial de la obra.

«El narrador dice que a través de la vejez del perro puede ver la vejez en microscopio, digamos, muy de cerca y muy cercano», explicó. La imagen resume el mecanismo del libro: mirar el proceso de envejecimiento de una mascota para acercarse a una experiencia que también espera a las personas.

Esa reflexión se extiende incluso a los cálculos cotidianos. Durante la entrevista, ambos mencionaron la idea de contar cuántos perros quedan por tener a lo largo de una vida. Diodovich sumó otras medidas posibles: «Cuántos mundiales me quedan, cuántos autos me quedan».